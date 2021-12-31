Итоги года: «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме

Думская новинка в 2021 г. одна – партия «Новые люди», получившая 13 мандатов. Она была зарегистрирована в 2020 г. Ее лидером стал владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, он же возглавил фракцию в Госдуме. Представители несистемной оппозиции в выборах не участвовали. По новому закону люди, причастные к экстремистским организациям, не имеют права участвовать в выборах – а именно такими и были признаны (и запрещены) все структуры Алексея Навального.