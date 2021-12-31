Итоги года: «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в Госдуме

Итоги года: «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в ГосдумеРезультаты выборов были предсказуемыми, но подготовка к ним не обошлась без сюрпризов
Голосование на выборах в Госдуму оказалось не таким интригующим, как новинки и подготовка к избирательной кампании 2021 г. Цель партии власти секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил еще в ноябре 2019 г.: «Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии – если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 г. Наша цель – 301 [мандат из 450] плюс». «Единая Россия» получила 324 мандата.
Ни Путин, ни председатель партии Дмитрий Медведев при этом список не возглавили. Его вела пятерка лидеров: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Мандат взяла только Кузнецова, а спикером Госдумы остался другой единоросс – Вячеслав Володин.
Думская новинка в 2021 г. одна – партия «Новые люди», получившая 13 мандатов. Она была зарегистрирована в 2020 г. Ее лидером стал владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, он же возглавил фракцию в Госдуме. Представители несистемной оппозиции в выборах не участвовали. По новому закону люди, причастные к экстремистским организациям, не имеют права участвовать в выборах – а именно такими и были признаны (и запрещены) все структуры Алексея Навального.
Это были первые федеральные выборы в условиях пандемии. Именно ею мотивировались изменения в избирательное законодательство. Впервые во время крупной кампании использовалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – оно проходило в семи регионах. КПРФ не признала итоги онлайн-выборов в столице, поскольку в «традиционном» голосовании результат кандидатов партии был выше. В декабре депутаты внесли в Госдуму законопроект о порядке проведения ДЭГа, он позволит сохранить его и в Москве.
Еще одним новшеством думской кампании стало проведение выборов в течение трех дней. Введение этой нормы также обосновывалось неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. С одной стороны, это новшество позволило партиям звать избирателей в пятницу и субботу, с другой – наблюдатели жаловались на недостаток ресурсов на работу в течение всего периода.
Сейчас увеличился временной разрыв между парламентскими и президентскими выборами, он будет меняться и дальше, говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. Из-за этого роль этой парламентской кампании снизилась, отмечает он: и в целом выборы прошли достаточно ожидаемо.
Из неожиданных итогов выборов можно назвать успех «Новых людей» и низкие результаты ЛДПР, впервые за много лет уступившей третье место. «В прошлом избирательном цикле она пыталась составить конкуренцию коммунистам за второе место», – напоминает Макаренко. Позиции ЛДПР становятся все более туманными, отмечает политолог Ростислав Туровский. КПРФ же, по его словам, «смогла улучшить свои позиции не за счет идеологии, а использовав статус единственной крупной оппозиционной партии».
Кремлю удалось успешно решить двуединую задачу, считает Туровский: «Удержать конституционное большинство за «Единой Россией» и обозначить тренд на обновление партийной системы – на уровне персональном, вроде обновления во фракциях, и партийном, поскольку появилась пятая парламентская партия».