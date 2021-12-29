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Бывшие руководители ЦБ Турции и экономисты попали под следствие

Их заподозрили в комментариях, приведших к падению курса лиры
Илья Лакстыгал
REUTERS

Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BRSA) сообщило поздно вечером 27 декабря, что инициировало расследование в отношении 26 человек за «их посты в социальных сетях и СМИ с целью манипулирования движениями обменного курса». BRSA подавало обращения в прокуратуру, по которым возбуждены уголовные дела, в течение нескольких месяцев от 9 августа до 27 декабря. Большинство обращений в следственные органы были сделаны 26 ноября и 22 декабря. В списке обвиняемых – Дурмус Йилмаз, который возглавлял Центральный банк Турции с 2006 по 2011 г., а сейчас является оппозиционным депутатом от ультраправой Партии националистического движения. Также в сообщении регулятора говорится, что иск подан и против Рушду Сарачоглу, еще одного бывшего главы ЦБ страны, и экономиста Мустафы Сонмеза. Регулятор заявил, что его жалоба основана на статье закона о банковской деятельности, которая запрещает делать заявления в средствах массовой информации, способные дискредитировать ЦБ или повредить его деятельности. 

Турецкий надзорный орган таким образом фактически назначил ответственными за катастрофическое падение курса лиры по отношению к доллару в последние полгода конкретных политических оппонентов действующих властей и «спекулянтов», которых президент страны Реджеп Эрдоган неоднократно обвинял в падении лиры. Сами политические оппоненты президента, в том числе попавшие под следствие, считают, что в падении национальной валюты виновато четырехкратное снижение ставки ЦБ Турции, осуществленное в рамках политики Эрдогана по созданию экспортно-ориентированной турецкой экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных