Бывшие руководители ЦБ Турции и экономисты попали под следствие

Бывшие руководители ЦБ Турции и экономисты попали под следствиеИх заподозрили в комментариях, приведших к падению курса лиры
Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BRSA) сообщило поздно вечером 27 декабря, что инициировало расследование в отношении 26 человек за «их посты в социальных сетях и СМИ с целью манипулирования движениями обменного курса». BRSA подавало обращения в прокуратуру, по которым возбуждены уголовные дела, в течение нескольких месяцев от 9 августа до 27 декабря. Большинство обращений в следственные органы были сделаны 26 ноября и 22 декабря. В списке обвиняемых – Дурмус Йилмаз, который возглавлял Центральный банк Турции с 2006 по 2011 г., а сейчас является оппозиционным депутатом от ультраправой Партии националистического движения. Также в сообщении регулятора говорится, что иск подан и против Рушду Сарачоглу, еще одного бывшего главы ЦБ страны, и экономиста Мустафы Сонмеза. Регулятор заявил, что его жалоба основана на статье закона о банковской деятельности, которая запрещает делать заявления в средствах массовой информации, способные дискредитировать ЦБ или повредить его деятельности.
Турецкий надзорный орган таким образом фактически назначил ответственными за катастрофическое падение курса лиры по отношению к доллару в последние полгода конкретных политических оппонентов действующих властей и «спекулянтов», которых президент страны Реджеп Эрдоган неоднократно обвинял в падении лиры. Сами политические оппоненты президента, в том числе попавшие под следствие, считают, что в падении национальной валюты виновато четырехкратное снижение ставки ЦБ Турции, осуществленное в рамках политики Эрдогана по созданию экспортно-ориентированной турецкой экономики.