Муниципальные выборы в Москве пройдут по новым правилам

Муниципальные выборы в Москве пройдут по новым правиламРаботу советов депутатов в столице унифицировали
В сентябре 2022 г. пройдет несколько десятков крупных избирательных кампаний. Избирать будут минимум 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и депутатов 11 региональных столиц. В Москве пройдут выборы местных депутатов сразу в 125 из 146 районов. К муниципальным выборам в столице уточнили правила формирования советов муниципальных депутатов. Поправки в столичный закон о местном самоуправлении Мосгордума приняла в декабре 2021 г. По ним численность советов муниципальных депутатов будет зависеть от количества избирателей в округе: до 50 000 человек – 10–12 депутатов, от 50 000 до 100 000 – 10–15, от 100 000 до 170 000 – 12–20, более 170 000 – 12–25. Схожий принцип – привязки количества депутатов к численности населения – закреплен в федеральном законе для региональных парламентов.
В Москве ни в одном районе нет более 170 000 избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома на 1 января 2021 г., а более 100 000 избирателей – лишь в девяти районах (Отрадное, Гольяново, Выхино-Жулебино, Люблино, Марьино, Южное Бутово, Ясенево, Митино, Хорошево-Мневники). От 50 000 до 100 000 избирателей – в 66 районах, в большинстве же районов – менее 50 000, значит, и депутатов там должно быть немного. До принятия закона численность советов в Москве определялась самими муниципалитетами с одной оговоркой: она не может составлять менее 10 человек. При этом, отмечает политолог Александр Пожалов, в больших спальных районах до принятия закона была относительно невысокая численность муниципальных депутатов.
10 депутатов – это мало для больших муниципальных округов, соглашается политтехнолог Максим Кац. Кроме того, власть отреагировала на решения некоторых муниципалитетов самостоятельно увеличить численность депутатов, говорит Кац. Еще в 2020 г. состоящий из оппозиционных депутатов совет Якиманки, в которой проживет не так много избирателей, расширил свой состав до 21 человека и ввел смешанную систему выборов. «Нельзя до бесконечности увеличивать число муниципальных депутатов, – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – А если речь идет о политическом представительстве, то за муниципальными депутатами должно стоять определенное число избирателей».
В большем количестве депутатов в муниципалитетах заинтересованы кандидаты, у которых нет возможности вести широкую кампанию, говорит главред журнала «Политические технологии» Сергей Поляков: чем меньше округ, тем им проще. Интрига муниципальных выборов 2022 г. в Москве заключается в том, сможет ли кто-то из представителей оппозиции самостоятельно получить в городе 110–115 мандатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра в будущем, считает он.