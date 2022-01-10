Муниципальные выборы в Москве пройдут по новым правилам

В Москве ни в одном районе нет более 170 000 избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома на 1 января 2021 г., а более 100 000 избирателей – лишь в девяти районах (Отрадное, Гольяново, Выхино-Жулебино, Люблино, Марьино, Южное Бутово, Ясенево, Митино, Хорошево-Мневники). От 50 000 до 100 000 избирателей – в 66 районах, в большинстве же районов – менее 50 000, значит, и депутатов там должно быть немного. До принятия закона численность советов в Москве определялась самими муниципалитетами с одной оговоркой: она не может составлять менее 10 человек. При этом, отмечает политолог Александр Пожалов, в больших спальных районах до принятия закона была относительно невысокая численность муниципальных депутатов.