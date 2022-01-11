Войска ОДКБ могут быть выведены из Казахстана через 10 дней

Говоря о причинах событий, Токаев заявил, что «конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей. [Но] Комитет национальной безопасности (КНБ, аналог российской ФСБ. – «Ведомости») как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности». Еще в разгар протестов, в ночь на 6 января, Токаев снял с должности главу КНБ Казахстана Карима Масимова. 9 января его задержали по подозрению в госизмене, а сегодня, 11 января, арестовали. «В ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию», – сказал Токаев. К этим городам относятся сама Алма-Ата, а также Актау, где начались протесты, и Талды-Курган, сообщил «Ведомостям» источник в спецслужбах.