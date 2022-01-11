Войска ОДКБ могут быть выведены из Казахстана через 10 дней

Войска ОДКБ могут быть выведены из Казахстана через 10 днейСилы внутренней безопасности страны перестроят с учетом опыта России
О скором завершении миссии войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане объявлено спустя пять дней после ее начала. Как заявил 10 января в мажилисе (парламенте) президент страны Касым-Жомарт Токаев, вывод сил ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней. Таким образом, миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане может продлиться немногим более двух недель. Президент подчеркнул, что обращение за военной помощью к ОДКБ было оправданным, так как в противном случае властям Казахстана угрожала потеря как минимум Алма-Аты.
Говоря о причинах событий, Токаев заявил, что «конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей. [Но] Комитет национальной безопасности (КНБ, аналог российской ФСБ. – «Ведомости») как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности». Еще в разгар протестов, в ночь на 6 января, Токаев снял с должности главу КНБ Казахстана Карима Масимова. 9 января его задержали по подозрению в госизмене, а сегодня, 11 января, арестовали. «В ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию», – сказал Токаев. К этим городам относятся сама Алма-Ата, а также Актау, где начались протесты, и Талды-Курган, сообщил «Ведомостям» источник в спецслужбах.