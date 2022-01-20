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Новые санкции: как и за что планируют их вводить

Все будет зависеть от силы и способа вторжения на Украину
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Байден уверен, что в Москве так и не решили, что делать с Украиной / Drew Angerer / Pool via Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может по-разному отреагировать на различающиеся между собой проявления российской агрессии против Украины. Об этом Байден заявил 19 января на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его вступления в должность. «Я думаю, он (президент России Владимир Путин. – «Ведомости») начнет действовать. Он должен что-то сделать (в отношении Украины. – «Ведомости»)», – пояснил Байден. Однако, говоря о реакции на агрессию России, Байден допустил ранжирование ответных санкций в зависимости от силы вторжения.

«Одно дело, если это будет ограниченное вторжение и нам придется решать, что делать и чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны... Для России будет катастрофой вторжение на Украину», – подчеркнул американский президент. По словам Байдена, в вооруженном конфликте с Украиной Россия победит, но понесет потери в ближней, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Байден признал, что от санкций понесут ущерб и США, однако урон для России будет куда более значительный. При этом Байден разделил понятия invasion (вторжение) и incursion (нападение). По его словам, меньший ответ будет дан как раз на «нападение». Если Россия будет осуществлять кибератаки, то ответ США дадут тоже в киберпространстве, заметил президент.

Байден уверен, что в Москве так и не решили, что делать с Украиной. При этом он убежден, что полномасштабной войны с Западом российское руководство не желает. Позднее Белому дому пришлось отдельно разъяснять слова Байдена об ограниченном вторжении России. «Если хотя бы какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников», – сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных