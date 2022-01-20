Новые санкции: как и за что планируют их вводить

«Одно дело, если это будет ограниченное вторжение и нам придется решать, что делать и чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны... Для России будет катастрофой вторжение на Украину», – подчеркнул американский президент. По словам Байдена, в вооруженном конфликте с Украиной Россия победит, но понесет потери в ближней, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Байден признал, что от санкций понесут ущерб и США, однако урон для России будет куда более значительный. При этом Байден разделил понятия invasion (вторжение) и incursion (нападение). По его словам, меньший ответ будет дан как раз на «нападение». Если Россия будет осуществлять кибератаки, то ответ США дадут тоже в киберпространстве, заметил президент.