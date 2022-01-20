Новые санкции: как и за что планируют их вводить

Новые санкции: как и за что планируют их вводитьВсе будет зависеть от силы и способа вторжения на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон может по-разному отреагировать на различающиеся между собой проявления российской агрессии против Украины. Об этом Байден заявил 19 января на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его вступления в должность. «Я думаю, он (президент России Владимир Путин. – «Ведомости») начнет действовать. Он должен что-то сделать (в отношении Украины. – «Ведомости»)», – пояснил Байден. Однако, говоря о реакции на агрессию России, Байден допустил ранжирование ответных санкций в зависимости от силы вторжения.
«Одно дело, если это будет ограниченное вторжение и нам придется решать, что делать и чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны... Для России будет катастрофой вторжение на Украину», – подчеркнул американский президент. По словам Байдена, в вооруженном конфликте с Украиной Россия победит, но понесет потери в ближней, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Байден признал, что от санкций понесут ущерб и США, однако урон для России будет куда более значительный. При этом Байден разделил понятия invasion (вторжение) и incursion (нападение). По его словам, меньший ответ будет дан как раз на «нападение». Если Россия будет осуществлять кибератаки, то ответ США дадут тоже в киберпространстве, заметил президент.
Байден уверен, что в Москве так и не решили, что делать с Украиной. При этом он убежден, что полномасштабной войны с Западом российское руководство не желает. Позднее Белому дому пришлось отдельно разъяснять слова Байдена об ограниченном вторжении России. «Если хотя бы какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников», – сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки.