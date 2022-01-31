Депутаты большую часть февраля проведут в регионах из-за «омикрона»Как изменилась работа органов власти из-за новой волны коронавируса
Госдума изменила распорядок работы из-за новой волны коронавируса. Депутаты будут проводить больше времени в регионах. Пока график изменили только на февраль. Теперь у депутатов будет три региональные недели, во время которых парламентарии должны общаться с избирателями. А принимать законы депутаты будут лишь одну неделю.
Изначально парламентарии должны были проработать две недели в регионах и две — в Москве, но график скорректировали постановлением Госдумы. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, работа по особому распорядку может продлиться также в марте, а дальше – в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Собеседник в аппарате Госдумы объясняет изменение графика необходимостью разорвать цепочку распространения коронавируса: «В Думе, как и в других учреждениях, произошел рост числа заболевших коронавирусом. И если в период обострения разорвать цепочку, связывающую людей друг с другом, то можно снизить риски заболеваемости».
У депутатов «Единой России» региональная неделя проходит в плановом режиме, говорит замруководителя фракции Евгений Ревенко: «Более того, эта региональная неделя объявлена неделей приемов граждан по социальным вопросам». По его словам, приемы проходят с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, учитывается эпидемиологическая обстановка в регионах. Он также считает, что увеличение числа региональных недель позволит разорвать «коронавирусную цепочку», чтобы депутаты не заражали друг друга в зале пленарных заседаний.
Среди мер, которые уже используются в Госдуме для борьбы с ковидом, – регулярное ПЦР-тестирование, масочный режим, использование режима видео-конференц-связи для большего числа совещаний и других мероприятий, говорит собеседник в аппарате. Кроме того, часть сотрудников, чей функционал это позволяет, переведены на удаленку, добавляет он.
В России второй день подряд фиксируют более 120 000 заболевших коронавирусом. 31 января федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 124 070 случаях заболевания – больше всего в Москве (23 417 человек), Санкт-Петербурге (15 802 человека) и Московской области (11 470 человек).
Решение отправить депутатов на удаленку – это не единственная мера, которую принимают на Охотном Ряду. С 31 января в Госдуме вновь закрыли буфет и столовую, говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме. Еще один собеседник добавляет, что сейчас очень много заболевших «омикроном» как среди депутатов, так и среди сотрудников аппарата Госдумы.
Назвать точное число заболевших в пресс-службе Госдумы не смогли. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в последний раз приводил статистику в декабре 2021 г. По его словам, уровень коллективного иммунитета среди депутатов достиг 94 %, а среди сотрудников аппарата число переболевших и вакцинированных достигает 99%.
Председатель комитета Совета федерации (СФ) по регламенту Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что принимать решения об изменении графика работы верхней палаты парламента преждевременно. Это должно происходить на основе анализа количества поступивших из Госдумы законопроектов, которые придется выносить на пленарные заседания СФ. Ранее сенатор сообщал, что в СФ не планируется закрывать столовую и буфеты из-за коронавируса.
С 21 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств в дистанционный формат. 28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о большом количестве заболевших коронавирусом в администрации президента: «Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. <...> Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост».