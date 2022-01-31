Депутаты большую часть февраля проведут в регионах из-за «омикрона»

Госдума изменила распорядок работы из-за новой волны коронавируса. Депутаты будут проводить больше времени в регионах. Пока график изменили только на февраль. Теперь у депутатов будет три региональные недели, во время которых парламентарии должны общаться с избирателями. А принимать законы депутаты будут лишь одну неделю.