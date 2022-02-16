Газета
Политика

«Единая Россия» подключит молодежь к предвыборной работе

Ведомости

«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) на X съезде избрала Антона Демидова председателем своего координационного совета. Раньше он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности. Сам координационный совет расширили до 28 человек, куда вошли федеральные координаторы по округам и руководители региональных отделений МГЕР.

На съезд молодежного крыла партии приехал секретарь генсовета «Единой России», бывший лидер МГЕР Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время будет сделан разворот МГЕР в сторону регионов. МГЕР откроет в 2022 г. «молодежные избирательные штабы» в тех субъектах, где предстоят выборы. Они будут осуществлять технологическое сопровождение участия молодых кандидатов до 35 лет в избирательных кампаниях.

Также организация создаст молодежный «контрпропагандистский центр», который будет вести контроль информационной и другой деятельности МГЕР, сообщила пресс-служба. А «три кита, на основе которых организация должна войти в новый электоральный цикл» – это, по словам Турчака, «волонтерство, мобилизация и улица».

МГЕР была создана в 2005 г. в Воронеже и использовалась как кадровый лифт для ее руководителей. Первым начальником организации была Татьяна Воронова (в дальнейшем – депутат Госдумы, член Центризбирком, в 2015-2016 гг. глава управления президента по внутренней политике, затем руководитель аппарата Госдумы). 

Молодежные организации есть и у других парламентских партий: Ленинский коммунистический союз молодежи – у КПРФ, Молодежная организация ЛДПР, «Молодежь Справедливой России». У «Новых людей» нет специального молодежного подразделения, но актив партии составляют выпускники факультета «Капитаны» РЭУ им. Плеханова, которых поддерживает лидер партии Алексей Нечаев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных