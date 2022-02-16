«Единая Россия» подключит молодежь к предвыборной работе

На съезд молодежного крыла партии приехал секретарь генсовета «Единой России», бывший лидер МГЕР Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время будет сделан разворот МГЕР в сторону регионов. МГЕР откроет в 2022 г. «молодежные избирательные штабы» в тех субъектах, где предстоят выборы. Они будут осуществлять технологическое сопровождение участия молодых кандидатов до 35 лет в избирательных кампаниях.