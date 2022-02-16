«Единая Россия» подключит молодежь к предвыборной работе
«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) на X съезде избрала Антона Демидова председателем своего координационного совета. Раньше он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности. Сам координационный совет расширили до 28 человек, куда вошли федеральные координаторы по округам и руководители региональных отделений МГЕР.
На съезд молодежного крыла партии приехал секретарь генсовета «Единой России», бывший лидер МГЕР Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время будет сделан разворот МГЕР в сторону регионов. МГЕР откроет в 2022 г. «молодежные избирательные штабы» в тех субъектах, где предстоят выборы. Они будут осуществлять технологическое сопровождение участия молодых кандидатов до 35 лет в избирательных кампаниях.
Также организация создаст молодежный «контрпропагандистский центр», который будет вести контроль информационной и другой деятельности МГЕР, сообщила пресс-служба. А «три кита, на основе которых организация должна войти в новый электоральный цикл» – это, по словам Турчака, «волонтерство, мобилизация и улица».
МГЕР была создана в 2005 г. в Воронеже и использовалась как кадровый лифт для ее руководителей. Первым начальником организации была Татьяна Воронова (в дальнейшем – депутат Госдумы, член Центризбирком, в 2015-2016 гг. глава управления президента по внутренней политике, затем руководитель аппарата Госдумы).
Молодежные организации есть и у других парламентских партий: Ленинский коммунистический союз молодежи – у КПРФ, Молодежная организация ЛДПР, «Молодежь Справедливой России». У «Новых людей» нет специального молодежного подразделения, но актив партии составляют выпускники факультета «Капитаны» РЭУ им. Плеханова, которых поддерживает лидер партии Алексей Нечаев.