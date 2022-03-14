Региональных депутатов обяжут сообщать о склонении к коррупции

Региональных депутатов обяжут сообщать о склонении к коррупцииСейчас уволить за отказ делать это могут госслужащих
Региональные чиновники и депутаты должны будут в течение пяти дней уведомлять органы прокуратуры обо всех попытках склонить их к коррупции. Такие поправки в закон о противодействии коррупции, которые затронут всех лиц, замещающих госдолжности субъектов Федерации, опубликованы Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.
К лицам, замещающим госдолжности субъектов Федерации, относится значительная часть высокопоставленных региональных функционеров, включая вице-губернаторов, главу правительства региона и рядовых членов правительства, председателя заксобрания и всех остальных депутатов. К этой же категории относятся председатель регионального избиркома и члены комиссии, мировые судьи, омбудсмены, главы контрольно-счетной палаты, аудиторы и т. д. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на выявление, минимизацию и устранение коррупционных рисков в регионах.
Склонением к коррупции обычно считается «поступление обещаний», которые связаны с потенциальной возможностью совершить преступление, поясняет бывший прокурор, депутат Госдумы Юрий Синельщиков. Но, как правило, люди не готовы о таком сообщать, отмечает он: «Если чиновник берет взятку, то он об этом, естественно, сообщать не будет. А если не берет, то он вряд ли захочет ввязываться [и сообщать о факте склонения его к коррупции]. Ведь по итогам его обращения будет возбуждено уголовное дело, а проходить свидетелем или потерпевшим по делу тоже хотят немногие». Но инициатива может быть полезна, так как дает дополнительный инструмент для борьбы с коррупцией, отмечает Синельщиков.
Уголовный кодекс относит к коррупционным деяниям злоупотребление служебным положением (ст. 285 и 286 УК), дачу взятки (ст. 291 УК), получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Обязанность уведомлять прокуратуру и иные контролирующие органы о склонении к коррупции ранее была прописана и в новом законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации.
Адвокат «Аснис и партнеры» Артур Басистов уточняет, что дисциплинарная ответственность для государственных и муниципальных служащих (а ими не являются лица, замещающие госдолжности) уже предусмотрена по ст. 9 закона «О противодействии коррупции». К дисциплинарным проступкам, за которые может последовать ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, относится, например, конфликт интересов или непредоставление сведений о доходе. Юрист Григорий Машанов говорит, что уведомления многие чиновники подают и сейчас, но статистика не ведется.