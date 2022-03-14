Региональных депутатов обяжут сообщать о склонении к коррупции

Склонением к коррупции обычно считается «поступление обещаний», которые связаны с потенциальной возможностью совершить преступление, поясняет бывший прокурор, депутат Госдумы Юрий Синельщиков. Но, как правило, люди не готовы о таком сообщать, отмечает он: «Если чиновник берет взятку, то он об этом, естественно, сообщать не будет. А если не берет, то он вряд ли захочет ввязываться [и сообщать о факте склонения его к коррупции]. Ведь по итогам его обращения будет возбуждено уголовное дело, а проходить свидетелем или потерпевшим по делу тоже хотят немногие». Но инициатива может быть полезна, так как дает дополнительный инструмент для борьбы с коррупцией, отмечает Синельщиков.