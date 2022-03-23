Депутаты договорились поискать на Украине биологическое оружие

9 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что на Украине могут быть объекты, где проводят исследования в сфере биологии. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – цитировал ТАСС выступление Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Президент США Джо Байден отрицал наличие биологического и химического оружия в Европе, принадлежащего Штатам, сообщил 23 марта ТАСС, ранее об этом заявляли госдепартамент и Пентагон.