Депутаты договорились поискать на Украине биологическое оружие

Депутаты договорились поискать на Украине биологическое оружиеГосдума инициировала парламентское расследование
Госдума 22 марта поддержала инициативу о проведении парламентского расследования о работе биологических лабораторий на Украине. Председатель комитета Госдумы по контролю, единоросс Олег Морозов на заседании заявил, что под инициативой, документом о необходимости расследования, подписались 448 из 450 депутатов. Оставил подпись и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который из-за коронавируса со 2 февраля находится в больнице. «Мы неоднократно заявляли, что Жириновский получает документы от аппарата фракции, так и в этот раз: он ознакомился и подписал», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.
«Мы, Государственная дума восьмого созыва, практически в полном составе инициируем возбуждение парламентского расследования. По его результатам парламентская комиссия доложит стране и всему миру обо всех обстоятельствах создания биологических лабораторий на территории Украины», – заявил Морозов. По предварительным данным, которыми поделился с коллегами председатель комитета, в этих лабораториях на Украине разрабатывались особо опасные патогены – возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельно опасных заболеваний. «Попытки украинских властей скрыть следы этой противоправной и антигуманной деятельности несомненно требуют публичной политической и правовой оценки, равно как требует оценки прямая причастность к этой военно-биологической программе различных американских ведомств», – сказал Морозов.
Закон о парламентском расследовании позволит запросить данные о подобных объектах на территории и других государств, рассказал единоросс. Комиссия для проведения расследования создается двумя палатами парламента, поэтому Госдума обращается в Совет Федерации с соответствующим предложением. Морозов пояснил, что комиссия от Госдумы в количестве 14 человек «сформирована и согласована без замечаний всеми фракциями. Ее сопредседателем станет зампред нижней палаты парламента, единоросс Ирина Яровая, и это решение также было поддержано всеми фракциями».
Россия не может оставить без внимания те документы о деятельности биолабораторий, которые были выявлены военнослужащими на Украине, заявила во время пресс-подхода после заседания Яровая. «Мы видим, как спешно по указанию Соединенных Штатов проводилась зачистка этих лабораторий, уничтожение образцов и документов», – объявила она. Яровая пообещала, что расследование будет носить публичный характер и депутаты надеются задействовать в процессе в том числе и представителей международных организаций.
Процедура парламентского расследования проста, в отличии от самого расследования, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «Будут использованы материалы, которые есть у нашей армии или у военных следователей, данные оперативно-розыскной деятельности наших правоохранительных органов, данные СМИ, что-то запросим напрямую», – рассказал Синельщиков. Он предположил, что американская сторона вряд ли ответит на запрос. За принятие поставления проголосовало 420 депутатов (93,3%), против – 1 (0,2%), воздержавшихся на заседании не было. Против проголосовал лишь один депутат – избранный от Бурятии единоросс Николай Будуев. Впрочем, позднее на заседании он попросил учесть его голос «за», объяснив свое голосование «техническим сбоем».
По закону о парламентском расследовании, который был принят в конце 2005 г., предметом такого расследования являются факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Например, парламентская комиссия собиралась после теракта в Беслане и после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В зарубежной практике палаты создают комиссию, когда, по их мнению, уголовное или прокурорское расследование недостаточно исследовало обстоятельства произошедшего, говорит доктор юридических наук Илья Шаблинский. «Парламенты разных стран достаточно часто создают комиссии, которые расследуют такие обстоятельства. У нас этих случаев два за 30 лет, поэтому говорить о каких-то правилах невозможно. Ясно, что они проводятся только тогда, когда администрация президента считает их целесообразными», – отмечает Шаблинский.
9 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что на Украине могут быть объекты, где проводят исследования в сфере биологии. «На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – цитировал ТАСС выступление Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США. Президент США Джо Байден отрицал наличие биологического и химического оружия в Европе, принадлежащего Штатам, сообщил 23 марта ТАСС, ранее об этом заявляли госдепартамент и Пентагон.