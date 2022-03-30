Главы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты

Главы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои постыДля этого придется изменить уставы регионов
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев может остаться на новый срок. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). В 2022 г. у Радаева и еще двух губернаторов, которые работают на своих должностях два срока (главы Томской и Свердловской областей Сергей Жвачкин и Евгений Куйвашев), истекают полномочия.
Сохранить свои посты могут и Радаев, и Куйвашев, по Жвачкину пока окончательного решения нет, говорит собеседник, близкий к АП. Еще один близкий к АП источник сказал, что Жвачкин хочет сохранить пост, чтобы завершить свой проект строительства кампуса «Большого университета», и небольшие шансы у него есть. Но против губернатора играет возраст и низкий рейтинг, отмечает он.
Радаев, Жвачкин и Куйвашев руководят своими регионами с начала 2012 г. – на первый губернаторский срок всех троих назначали по представлению президента депутаты региональных парламентов. Более того, Радаев, Жвачкин и Куйвашев были последними назначенными губернаторами до возвращения прямых выборов. Переизбраны они были на второй срок в 2017 г.
Сейчас в уставах Саратовской и Свердловской областей прописано, что губернаторы избираются сроком на пять лет и не могут замещать указанную должность более двух сроков подряд. В уставе Томской области нет указания на такие ограничения. Политолог Александр Кынев отмечает, что в законе о публичной власти ничего не сказано о предельном числе сроков полномочий губернаторов – это решение отдано на усмотрение регионов: «Если в регионе остается ограничение двумя сроками, оно действует до того момента, пока он не поменяет свой устав». В некоторых регионах, где намечены выборы в 2023 г., потребуется менять уставы, чтобы губернаторы могли переизбраться (например, это касается Москвы, Подмосковья, Чукотки).
Губернаторские отставки в этом году планировались на февраль, писали «Ведомости». Но кадровые перемены были отложены в связи с началом военной спецоперации на Украине, говорили «Ведомостям» два собеседника, близких к АП. Жвачкина и Радаева собеседники «Ведомостей» называли кандидатами на отставку. В октябре 2021 г. Радаев на заседании облдумы на выступление депутатов от КПРФ, которые заявили о желании встретиться с ним на дебатах перед губернаторскими выборами, сказал: «У меня полномочия завершены, поэтому кто-то будет из вас. Вот уж мы отыграемся!»
Несмотря на то что близкие к АП источники говорят о намерении сохранить Радаева у власти, в его команде появились кадры, не связанные с главой региона. На этой неделе советником Радаева стал бывший зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков. В Саратовской области он будет исполнять обязанности зампреда правительства, курирующего сферы строительства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, безопасности жизнедеятельности, ряд других направлений.
Близкий к АП источник говорит, что Строкова на должность в Удмуртии рекомендовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению собеседника, и в Саратовскую область Строкова рекомендовал Володин – выходец из региона.
Близкий к властям Саратовской области источник утверждает, что Строкова рекомендовал председатель правительства региона Роман Бусаргин: «Он технократ, и есть уверенность, что он применит свой опыт, который получил в Удмуртии, уже в Саратовской области». Это назначение не предполагает его дальнейшее выдвижение на пост губернатора региона, поскольку Радаев справляется и с выборами, и с политической ситуацией, говорит он. Радаев намерен остаться, знает еще один собеседник, близкий к АП. А замена возможна лишь на человека Володина: «Чужие там не ходят».
Пока ситуация с отставками губернаторов подвисла, замечает один из собеседников, оговариваясь, что есть еще апрель, когда они могут произойти. «Позже уже технологически сложно завести губернатора в регион и провести нормальную избирательную кампанию», – сказал он. СМИ ранее писали о том, что прямые выборы губернаторов могут быть отменены, но источники «Ведомостей» говорят, что такое решение не принято.