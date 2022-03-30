Главы Саратовской и Свердловской областей могут сохранить свои посты

Сейчас в уставах Саратовской и Свердловской областей прописано, что губернаторы избираются сроком на пять лет и не могут замещать указанную должность более двух сроков подряд. В уставе Томской области нет указания на такие ограничения. Политолог Александр Кынев отмечает, что в законе о публичной власти ничего не сказано о предельном числе сроков полномочий губернаторов – это решение отдано на усмотрение регионов: «Если в регионе остается ограничение двумя сроками, оно действует до того момента, пока он не поменяет свой устав». В некоторых регионах, где намечены выборы в 2023 г., потребуется менять уставы, чтобы губернаторы могли переизбраться (например, это касается Москвы, Подмосковья, Чукотки).