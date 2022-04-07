Кирова охраняли как надо

Кирова охраняли как надоВерховный суд отменил сотрудникам НКВД приговор 87-летней давности
Верховный суд (ВС) 6 апреля отменил обвинительный приговор 1935 г. трем сотрудникам НКВД – Мечиславу Бальцевичу, Андрею Мосевичу и Дионисию Янишевскому, которые охраняли первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 г. отменен за отсутствием состава преступления, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ВС.
Киров был убит в штаб-квартире ленинградских большевиков в Смольном 1 декабря 1934 г. безработным Леонидом Николаевым. Это убийство привело к началу одной из волн сталинских репрессий. Николаева вскоре расстреляли.
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