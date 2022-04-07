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Кирова охраняли как надо

Верховный суд отменил сотрудникам НКВД приговор 87-летней давности
Марина Царева Анастасия Курилова
Верховный суд отменил обвинительный приговор 1935 г. трем сотрудникам НКВД, которые охраняли первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. / wikiрedia

Верховный суд (ВС) 6 апреля отменил обвинительный приговор 1935 г. трем сотрудникам НКВД – Мечиславу Бальцевичу, Андрею Мосевичу и Дионисию Янишевскому, которые охраняли первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 г. отменен за отсутствием состава преступления, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ВС.

Киров был убит в штаб-квартире ленинградских большевиков в Смольном 1 декабря 1934 г. безработным Леонидом Николаевым. Это убийство привело к началу одной из волн сталинских репрессий. Николаева вскоре расстреляли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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