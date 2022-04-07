В случае снятия нефтяного эмбарго США ВВП Венесуэлы вырастет на 20% в 2022 году

В числе факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза, – военная операция России на Украине, которая может привести к перераспределению источников поставок нефти и, соответственно, постепенному восстановлению отношений страны с США и отмене нефтяного эмбарго. Еще один фактор – эффект низкой базы. В 2020 г. венесуэльская экономика достигла своего дна: ее ВВП обвалился еще на 30% после падения на 35% в 2019 г., а инфляция составила 3000%. В 2021 г. падение ВВП составило лишь 5%.