В случае снятия нефтяного эмбарго США ВВП Венесуэлы вырастет на 20% в 2022 году

В случае снятия нефтяного эмбарго США ВВП Венесуэлы вырастет на 20% в 2022 годуНо добиться этого решения от Вашингтона будет сложно
ВВП Венесуэлы, находящейся под жесткими санкциями США, включая нефтяное эмбарго, в 2022 г. может вырасти на рекордные 20%. В начале 2022 г. этот рост оценивался в 4,5%, говорится в прогнозе Credit Suisse. Кроме роста ВВП Credit Suisse допустил в своем прогнозе снижение инфляции со 150 до 70%, рост налоговых поступлений в долларовом эквиваленте на 40%.
В числе факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза, – военная операция России на Украине, которая может привести к перераспределению источников поставок нефти и, соответственно, постепенному восстановлению отношений страны с США и отмене нефтяного эмбарго. Еще один фактор – эффект низкой базы. В 2020 г. венесуэльская экономика достигла своего дна: ее ВВП обвалился еще на 30% после падения на 35% в 2019 г., а инфляция составила 3000%. В 2021 г. падение ВВП составило лишь 5%.