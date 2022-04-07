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В случае снятия нефтяного эмбарго США ВВП Венесуэлы вырастет на 20% в 2022 году

Но добиться этого решения от Вашингтона будет сложно
Илья Лакстыгал
В случае снятия нефтяного эмбарго США ВВП Венесуэлы вырастет на 20% в 2022 году / Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

ВВП Венесуэлы, находящейся под жесткими санкциями США, включая нефтяное эмбарго, в 2022 г. может вырасти на рекордные 20%. В начале 2022 г. этот рост оценивался в 4,5%, говорится в прогнозе Credit Suisse. Кроме роста ВВП Credit Suisse допустил в своем прогнозе снижение инфляции со 150 до 70%, рост налоговых поступлений в долларовом эквиваленте на 40%.

В числе факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза, – военная операция России на Украине, которая может привести к перераспределению источников поставок нефти и, соответственно, постепенному восстановлению отношений страны с США и отмене нефтяного эмбарго. Еще один фактор – эффект низкой базы. В 2020 г. венесуэльская экономика достигла своего дна: ее ВВП обвалился еще на 30% после падения на 35% в 2019 г., а инфляция составила 3000%. В 2021 г. падение ВВП составило лишь 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных