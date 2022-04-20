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Политика

Депутаты из «Справедливой России» предложили создать совет для контроля за телевидением

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
Анастасия Курилова Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о создании Общественного совета по телевидению, который будет осуществлять экспертизу деятельности общероссийских, региональных и местных телеканалов, «в целях учета интересов населения». Авторами инициативы стали 14 депутатов от «Справедливой России», а также сенатор Ольга Епифанова. 

Депутаты принимали во внимание «значимость телевещания для развития культуры и свободного формирования взглядов», а также «недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» и «необходимость повышения защиты общественной нравственности на телевидении». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом функции телевидения они видят как культурно-просветительскую и воспитательную. 

Совет должен состоять из 25 граждан России от 25 лет, имеющих особые заслуги перед государством и обществом в сфере развития СМИ и культуры. Совету предлагается анализировать телевещательную политику, выявлять мнение населения о ТВ, а также обсуждать насущные проблемы с самими телевизионщиками и общественными организациями. Деятельность совета не может нарушать гарантированную Конституцией свободу массовой информации, его решения носят рекомендательный характер. Их совет может направлять в госорганы. 

У граждан есть запрос на то, чтобы из сетки вещания убрали «надоевшие телепередачи, ток-шоу, на которых обсуждаются неинтересные темы с оскорблениями и криком», говорит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Возможно, такой совет как консультирующий орган мог бы отсматривать сетку вещания на предмет подобных передач», – предположил Соловьев.

Вместе с тем он отметил, что телеканалы выбирают для показа программы, которые имеют высокий рейтинг, то есть отражают интересны большей части зрителей. «И изъятие таких программ вызовет у них недовольство. Так что вопрос о контроле очень непростой», – пояснил Соловьев. 

В законопроекте речь идет о культурно-просветительской функции телевидения, заметила член Совета по правам человека, журналист Екатерина Винокурова. Рекомендательные функции совета вряд ли повлияют на на работу ТВ, говорит Винокурова. Она приводит в пример общественную коллегию по жалобам на прессу, в которую поступают жалобы, в основном, на общественно-политический контент, от программы Ксении Собчак до программы Владимира Соловьева, но они «ни к чему не приводят».

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Соавтор закона о СМИ, бывший министр печати РСФСР Михаил Федотов напомнил «Ведомостям», что аналогичная идея была реализована лишь единожды. В июле 1993 г. постановлением Верховного совета был создан федеральный наблюдательный совет по обеспечению свободы слова на государственном телерадиовещании. «Этот орган просуществовал недолго, так как это было накануне разгона Верховного совета. <...> Последующие попытки принять подобные законы были безуспешны», – сказал Федотов.

В профильном комитете Госдумы восприняли инициативу скептически. В частности, зампред комитета по информационной политике, бывший ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов («Единая Россия») заявил, что «как журналист выступает против любых дополнительных ограничений и подобный процедур по контролю». «Хватит нас учить, что показывать, а что не показывать. Есть закон, и мы, журналисты, будем руководствоваться законом», – сказал он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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