Депутаты из «Справедливой России» предложили создать совет для контроля за телевидением

В законопроекте речь идет о культурно-просветительской функции телевидения, заметила член Совета по правам человека, журналист Екатерина Винокурова. Рекомендательные функции совета вряд ли повлияют на на работу ТВ, говорит Винокурова. Она приводит в пример общественную коллегию по жалобам на прессу, в которую поступают жалобы, в основном, на общественно-политический контент, от программы Ксении Собчак до программы Владимира Соловьева, но они «ни к чему не приводят».