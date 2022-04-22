«Единая Россия» планирует создать оперштаб по защите прав соотечественников

Граждане России столкнулись с «беспрецедентной бытовой русофобией» и отсутствием на нее реакции со стороны западных властей, заявил замминистра иностранных дел, заместитель председателя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Евгений Иванов. По его словам, все случаи дискриминации «досконально» фиксируются, этой проблемой занимаются «Единая Россия», Общественная палата, Россотрудничество, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и другие организации. При поддержке последнего работают 24 центра правовой помощи и информационно-консультационные пункты в Абхазии, Грузии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Бельгии, Иордании, а также в Приднестровье, добавил Иванов.