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Политика

«Единая Россия» планирует создать оперштаб по защите прав соотечественников

Его необходимость продиктована «беспрецедентной русофобией», считают в партии
Анна Нараева
Максим Стулов / Ведомости

22 апреля «Единая Россия» провела телемост, посвященный нарушениям прав граждан России, проживающих в странах Запада. На мероприятии прозвучало предложение создать оперштаб, который будет реагировать на русофобию.

Инициатива поступила от зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова. «Нам всем вместе стоит синхронизировать работу и создать один оперативный штаб по реагированию на их обращения. Чтобы можно было делиться информацией и принимать решения, в том числе законодательные или по юридической поддержке», – отметил депутат.

Предложение Турова поддержал зампред Совета Федерации Константин Косачев – по его мнению, это поможет «координировать правозащитную работу», и также он не исключил, что в будущем из-за нарастающей русофобии может потребоваться эвакуация российских граждан, «когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным».

«И это означает, что нужно уже сейчас – пусть и в профилактическом режиме – просчитывать и каналы, которые, возможно, потребуются для трансфера на родину наших соотечественников, упрощенные схемы въезда на территорию России», – цитирует ТАСС Косачева.

Граждане России столкнулись с «беспрецедентной бытовой русофобией» и отсутствием на нее реакции со стороны западных властей, заявил замминистра иностранных дел, заместитель председателя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Евгений Иванов. По его словам, все случаи дискриминации «досконально» фиксируются, этой проблемой занимаются «Единая Россия», Общественная палата, Россотрудничество, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и другие организации. При поддержке последнего работают 24 центра правовой помощи и информационно-консультационные пункты в Абхазии, Грузии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Бельгии, Иордании, а также в Приднестровье, добавил Иванов.

«Также правовая помощь оказывается через рубрики в русскоязычных СМИ. Более 2000 информационных справочных материалов были размещены с октября 2021-го по апрель 2022 г.», – рассказал замминистра.

Проблему русофобии в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 22 апреля поднял президент Владимир Путин. «Руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах», – говорится в сообщении Кремля.

Русофобия – это инструмент, позволяющий сплотить людей внутри страны на образе врага, и она может быть использована для того, чтобы организовать возвращение россиян из-за рубежа, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «У нас есть серьезные проблемы с демографией, и тема возврата русских в Россию становится актуальной», – отмечает эксперт. По словам политолога, русофобия также дает возможность власти обвинять Запад в двойных стандартах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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