Медведев назвал «дерусификацию» экономики Европы дорогой и бессмысленной

18 марта Моравецкий заявил, что Польша будет заниматься «дерусификацией» своей и европейской экономики в целом. По его словам, этот процесс подразумевает в первую очередь отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее сообщил об отказе страны продлевать газовый контракт с Россией после 2022 г. Сейчас половина газа, закупаемого Варшавой, импортируется у России. Предполагается, что польский нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки за счет ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.