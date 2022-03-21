Медведев назвал «дерусификацию» экономики Европы дорогой и бессмысленной
Программа «дерусификации польской и европейской экономики» бессмысленна и дорого обойдется обществу стран Евросоюза, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом Медведев подверг критике политику польского правительства, в частности премьер-министра Матеуша Моравецкого, в отношении России.
По словам Медведева, польские власти приносят в жертву интересы собственных граждан из-за русофобии, в частности из-за объявленного курса на «дерусификацию» экономики страны. «Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку – 2» уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб — теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации», — отметил политик.
Медведев отметил, что в Польше пытаются перекроить историю, в частности Второй мировой войны — сносятся памятники, фашистскую оккупацию приравнивают к «советской». «Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается», — добавил он. Придет время, когда польские власти осознают, что экономические связи России и Польши, а также культурный обмен между странами являются выгодными для обеих сторон, заключил Медведев.
18 марта Моравецкий заявил, что Польша будет заниматься «дерусификацией» своей и европейской экономики в целом. По его словам, этот процесс подразумевает в первую очередь отказ от российских энергоносителей — нефти и газа. Представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее сообщил об отказе страны продлевать газовый контракт с Россией после 2022 г. Сейчас половина газа, закупаемого Варшавой, импортируется у России. Предполагается, что польский нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки за счет ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.
ЕС реализует подобные меры в связи с военной операцией, начатой Россией 24 февраля в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это ЕС, США и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. 8 марта американский президент Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей.