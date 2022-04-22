Консолидация и помощь беженцам могут стать главными партийными темами 2022 года

Консолидация и помощь беженцам могут стать главными партийными темами 2022 годаПредставители политических структур обсудили работу в новой реальности
Эксперты и представители партий обсудили вызовы, с которым столкнулись после начала военной спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций. Речь об этом шла на круглом столе «Партийная система России в условиях новой реальности», организованном Московским клубом политологов (возглавляет Александр Асафов). Фоном для дискуссии стал доклад ВЦИОМ об уровне поддержки власти.
Сейчас президента одобряет 78% опрошенных, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Поддержка после начала военной спецоперации на Украине выросла и у «Единой России», отметил Мамонов: сейчас она составляет около 41-43% (год назад – 30-31%).
КПРФ, напротив, растеряла поддержку, которую приобрела в прошлом году: если в сентябре 2021 г. партию поддерживали до 18-19%, то сейчас 10-11%. Слабая динамика, по словам Мамонова, у ЛДПР – 9-10% и «Справедливой России» – 5–7%. Они остались на уровне прошлого года. Кроме того, с осени предвыборного 2021 года снизились рейтинги «Новых людей»: с 8% до 4–5%.
По словам Мамонова, у «Единой России» рейтинги выросли во всех возрастных группах, КПРФ потеряла поддержку также во всех – и больше всего в группе старше 60 лет. «Ключевой фактор [колебания рейтингов] – это мобилизация вокруг президента, и эта ситуация работает на «Единую Россию», поскольку их электорат голосует за президента», – отметил эксперт ВЦИОМ.
Но электорат «всех партий стал больше пропутинским»: «Например, у КПРФ 68% электората положительно оценивают деятельность президента».
Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина заявила на круглом столе, что считает нынешние рейтинги закономерными. Единороссы в пандемию начали помогать людям, чем задали новый формат политической работы как «партии нужной людям», уверена она. Когда же Россия столкнулась с новым вызовом и в страну стали приезжать беженцы, партия сразу начала работать по этой теме, в том числе организуя гуманитарную помощь, говорит Стенякина.
Ей возразил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев. Сейчас все помогают гуманитарной помощью беженцам, отметил он.
«Мы живем в условиях внешнеполитической повестки, и в такие моменты люди сплачиваются вокруг власти – рейтинг «Единой России» вырос из-за роста рейтинга президента. Сейчас можно сказать, что у нас украинский консенсус», – сказал Гусев. Сейчас «донбасский консенсус», поправили его участники круглого стола. «Крымским консенсусом» называли рост рейтинга государственных институтов и единодушную позицию парламентских партий по вопросам внешней политики после присоединения полуострова в 2014 г.
Россию никто не мог победить, когда народ сплачивался, сказал депутат Госдумы Олег Леонов из фракции «Новых людей»: «Поэтому сейчас главное – работа на консолидацию общества. И партии должны собирать свой электорат в единое целое». По его словам, в стране нет лишних и неправильных людей: «И с теми 20%, которые не консолидируются (вероятно, имеются в виду те, кто не поддерживают главу государства. – «Ведомости»), нужно найти общий язык».
Коммунистов на этом собрании представила депутат Мосгордумы Елена Янчук. Она не стала спорить, что рейтинги партии падают, но отметила, что КПРФ давно говорила о необходимости признания ДНР и ЛНР: «Повестка КПРФ строилась на независимости – импортзамещении, независимой системе образовании, национализации стратегических отраслей и тд. И только сейчас на все это обратили внимание». По ее мнению, сейчас в первую очередь нужно отменять «вредные инициативы», и, например, понизить пенсионный возраст.
Примерно в том же духе высказался и представитель «Коммунистов России» (их депутатов нет ни в московском, ни в федеральном парламенте) Сергей Маленкович. По его словам, надо использовать то, что из России сбежали «олигархи и либералы»: «Нужно забрать все, что они здесь оставили и раздать это людям. А те, кто не разделяет ценности государства и остались в России, должны быть под контролем силовых структур».
Сейчас у людей три запроса – на статус России как великой державы, на рывок и на удовлетворение социальных потребностей, отмечает Мамонов. При оценке партий люди учитывают, кто сможет реализовать эти запросы. Основная задача сейчас, считает депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, – работа по антикризисному регулированию, чем ЛДПР и занимается в Госдуме (с другими партиями). Социальная поддержка должна становиться все более адресной, говорит депутат.
Усилия партий сосредоточены на помощи беженцам, на помощи россиянам, которые ранее были жителями Донбасса – это 1,2 млн человек, отметил Асафов: «Вы, как представители партий, помогаете этим людям – и это содержательная повестка. Но у жителей России возникает вопрос: думает ли кто-то о них, о людях в других регионах, которые как раз и голосовали за ваши партии? Поэтому как раз сейчас партии могли бы стать медиаторами между людьми и властью».