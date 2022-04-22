Консолидация и помощь беженцам могут стать главными партийными темами 2022 года

Примерно в том же духе высказался и представитель «Коммунистов России» (их депутатов нет ни в московском, ни в федеральном парламенте) Сергей Маленкович. По его словам, надо использовать то, что из России сбежали «олигархи и либералы»: «Нужно забрать все, что они здесь оставили и раздать это людям. А те, кто не разделяет ценности государства и остались в России, должны быть под контролем силовых структур».