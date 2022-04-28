Единороссы создадут гражданский гуманитарный штаб

Единороссы создадут гражданский гуманитарный штабОн займется гармонизацией законодательства России и Донбасса, а также координацией помощи новым республикам
О создании первого на федеральном уровне гражданского механизма по работе с территориями, которые затронула специальная военная операция на Украине, «Ведомостям» сказал собеседник в «Единой России». 28 апреля президиум генсовета (ПГС) «Единой России» должен создать штаб по гуманитарному сотрудничеству, который возглавит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Вопрос стоит в повестке ПГС, говорит источник в партии. У этой структуры несколько задач, поясняет собеседник «Ведомостей»: это решение проблем с логистикой, координация работы с волонтерами, их правовое сопровождение, налаживание межведомственного взаимодействия по разным вопросам, гармонизация законодательства ДНР, ЛНР и России.
Представителям власти на разном уровне регулярно поступают обращения и просьбы – «как о помощи, так и о готовности оказать помощь», поясняет единоросс: «Но из-за того что нет единой системы сбора такой информации, возникали сбои в координации, в решении бюрократических вопросов и т. д.». В конце февраля власти начали создавать оперативные штабы, прежде всего в целях гуманитарной помощи беженцам с территории Донбасса, но на региональном уровне (один из первых появился в приграничной Ростовской области).
Сейчас самая большая проблема для тех, кто оказывает помощь Донбассу, – это разрозненность и раскоординированность действий, говорит директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова: «Условно когда все НКО и партии захотели помогать Донбассу, то все побежали покупать подгузники, а про присыпку забыли. Или, например, закупили много подгузников, но нет детского питания». Штаб, который бы координировал такие действия, необходим, говорит она.
Гуманитарные акции – это необходимость на территориях проведения специальной военной операции, ими занимаются практически все подразделения Российской армии, ДНР и ЛНР и добровольческие отряды, говорит депутат Госдумы от «Единой России», руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. «Гуманитарное состояние населения, мягко говоря, аховое. Нет хлеба, нет денег, не работают магазины, руководители местных органов [на ранее неподконтрольных ДНР и ЛНР территориях] сбежали. И население нуждается в немедленном создании военно-гражданских администраций», – подчеркнул Бородай.
Для территорий, где проходит специальная военная операция, по словам Авиловой, необходимы вода, еда, лекарства, в том числе препараты против отравления, сорбенты, так как люди находились в подвалах, где были проблемы с чистой питьевой водой.
Процесс доставки гуманитарной помощи в Донбасс забюрократизирован, отмечает Авилова. Перед отправкой груза необходимо приготовить таможенные документы, акты, сертификаты, говорит она: «Требуется связаться с Минздравом, МЧС и Минобороны как в России, так и в народных республиках, подготовить документы и уведомления для таможенного и пограничного контроля, а также народной полиции в республиках». «Когда с гуманитарной помощью оказываешься на территории, то можно [без соответствующих документов] быть обвиненным в контрабанде», – рассказала она, передавая опыт коллег из других НКО.
По словам управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина, «для ввоза грузов на территорию ДНР и ЛНР действует общий таможенный порядок оформления таких грузов»: «Таким образом, всем [в том числе гуманитарным] грузам приходится в установленном порядке проходить таможенные процедуры». Исключение составляет оказание гуманитарной помощи через через МЧС России. Советник юридической компании «Нортия ГКС» Анастасия Чурсина говорит, что для отправки таких грузов «правом Евразийского экономического союза уже предусмотрен упрощенный порядок перемещения товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций».
Политолог Константин Калачев отмечает, что секретарь генсовета партии Андрей Турчак неоднократно посещал Донбасс с начала специальной военной операции. «Вся деятельность партии в последнее время вела к тому, чтобы активно присутствовать на территории Донбасса с гуманитарной составляющей спецоперации», – отмечает Калачев.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов