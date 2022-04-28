Единороссы создадут гражданский гуманитарный штаб

Процесс доставки гуманитарной помощи в Донбасс забюрократизирован, отмечает Авилова. Перед отправкой груза необходимо приготовить таможенные документы, акты, сертификаты, говорит она: «Требуется связаться с Минздравом, МЧС и Минобороны как в России, так и в народных республиках, подготовить документы и уведомления для таможенного и пограничного контроля, а также народной полиции в республиках». «Когда с гуманитарной помощью оказываешься на территории, то можно [без соответствующих документов] быть обвиненным в контрабанде», – рассказала она, передавая опыт коллег из других НКО.