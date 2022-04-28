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К чему приведет признание Украины террористическим государством

Как минимум – к запрету на использование любой символики
Марина Царева
Человека, который будет поддерживать Украину, в таком случае смогут привлечь к ответственности вплоть до уголовной, например за пропаганду терроризма / Sergei SUPINSKY / AFP

За последние несколько дней сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможных нововведениях в сфере борьбы с экстремизмом. На следующий день после того, как президент Владимир Путин и ФСБ заявили о предотвращении покушения на телеведущего Владимира Соловьева, председатель Госдумы заявил, что Украина «перешла к терактам против мирных граждан других стран». «Необходимо признать: Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», – заявил он. Перспективы получения статуса террористического государства Украиной вполне реальны, считает зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Гражданам Украины это ничем не грозит, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных