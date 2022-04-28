К чему приведет признание Украины террористическим государством

За последние несколько дней сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможных нововведениях в сфере борьбы с экстремизмом. На следующий день после того, как президент Владимир Путин и ФСБ заявили о предотвращении покушения на телеведущего Владимира Соловьева, председатель Госдумы заявил, что Украина «перешла к терактам против мирных граждан других стран». «Необходимо признать: Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», – заявил он. Перспективы получения статуса террористического государства Украиной вполне реальны, считает зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.