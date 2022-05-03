К чему приведет пикировка МИД России и Израиля по еврейскому вопросу

К чему приведет пикировка МИД России и Израиля по еврейскому вопросуТель-Авив может оказать военную помощь Украине, считают эксперты
Российский МИД утром 3 мая отреагировал на заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с требованием извинений от Москвы за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. В интервью итальянскому телеканалу Rete 4 1 мая он объяснил, что одна из целей специальной военной операции – денацификация Украины – не может противоречить еврейскому происхождению президента Владимира Зеленского. «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», – заявил Лавров (цитата по сайту МИД России).
На следующий день Лапид отметил, что высказывания Лаврова «являются ужасной исторической ошибкой». «Евреи не убивали себя во время холокоста», – заявил Лапид, сообщив, что обвинение евреев в антисемитизме – это расизм (цитата по сайту израильского МИДа). Министерство иностранных дел страны вызвало посла России в Израиле Анатолия Викторова на «разъяснительную встречу». Премьер страны Нафтали Беннет отметил, что «осуждает» высказывание Лаврова. Позже Лапид заявил газете The Times of Israel, что Лавров должен «извиниться», отметив, что страна прилагает «все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией». За ним выступил и министр по делам диаспоры Нахман Шай.