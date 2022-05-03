К чему приведет пикировка МИД России и Израиля по еврейскому вопросу

Российский МИД утром 3 мая отреагировал на заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида с требованием извинений от Москвы за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. В интервью итальянскому телеканалу Rete 4 1 мая он объяснил, что одна из целей специальной военной операции – денацификация Украины – не может противоречить еврейскому происхождению президента Владимира Зеленского. «Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», – заявил Лавров (цитата по сайту МИД России).