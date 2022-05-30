Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количестве

Отмечается, что впервые этих самолетов было так много – группа включала в себя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ–500, восемь истребителей J–11 и шесть J–16 (оба – развитие советских и российских Су–27 и Су–30), четыре J–10, два истребителя российского производства Су–35 и два Су–30, а также шесть специальных самолетов на базе транспортной машины Y–8). Самолеты ВВС НОАК залетают в эту зону практически ежедневно – 28 мая пролет совершили семь, а 29 мая – пять самолетов.