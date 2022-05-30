Газета
Политика

Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количестве

Сама зона значения не имеет, но этот акт говорит о нарастающем недовольстве Пекина
Алексей Никольский
Dado Ruvic / REUTERS

30 мая 30 боевых самолетов ВВС Народно–освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня).

Отмечается, что впервые этих самолетов было так много – группа включала в себя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ–500, восемь истребителей J–11 и шесть J–16 (оба – развитие советских и российских Су–27 и Су–30), четыре J–10, два истребителя российского производства Су–35 и два Су–30, а также шесть специальных самолетов на базе транспортной машины Y–8). Самолеты ВВС НОАК залетают в эту зону практически ежедневно – 28 мая пролет совершили семь, а 29 мая – пять самолетов.

Сама по себе «опознавательная зона», при пересечении которой устанавливающая ее сторона требует себя уведомлять, – это юридически ничтожное понятие, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Она не влечет никаких обязательств, и у КНР есть та же проблема – они установили такую зону над Восточно–китайским морем, но ее игнорируют военные самолеты остальных стран. Более того, «опознавательная зона» тайваньской ПВО частично пересекает территорию материковой части КНР.

Поэтому, продолжает эксперт, значение имеет не сама зона, а то, что вокруг тайваньского воздушного пространства постоянно проводятся маневры ВВС и ВМС НОАК с целью истощения ограниченных ресурсов тайваньских ВВС, которым каждый раз приходится поднимать свои самолеты, а их у Тайваня меньше. И, наконец, создается ситуация, когда в один прекрасный день такие действия могут перерасти в реальную атаку, и всем сторонам приходится с этим считаться, поясняет Кашин.

Опознавательная зона Тайваня – самопровозглашенный артефакт, при нахождении в котором военные и гражданские самолеты должны отчитываться перед диспетчерами Тайбэя, ее границы совпадают с границами зоны управления гражданским воздушным движением Тайбэйского аэропорта, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Китай действительно все активнее устраивает демонстрации в этой зоне из–за нарастания противостояния с США.

Сейчас речь может идти о реакции на заявление президента Джо Байдена, который на прошлой неделе пообещал военную поддержку Тайваню, но затем был уже не в первый раз поправлен сотрудниками администрации, говорит эксперт.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных