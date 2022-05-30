Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количестве

Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количествеСама зона значения не имеет, но этот акт говорит о нарастающем недовольстве Пекина
30 мая 30 боевых самолетов ВВС Народно–освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня).
Отмечается, что впервые этих самолетов было так много – группа включала в себя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ–500, восемь истребителей J–11 и шесть J–16 (оба – развитие советских и российских Су–27 и Су–30), четыре J–10, два истребителя российского производства Су–35 и два Су–30, а также шесть специальных самолетов на базе транспортной машины Y–8). Самолеты ВВС НОАК залетают в эту зону практически ежедневно – 28 мая пролет совершили семь, а 29 мая – пять самолетов.
Сама по себе «опознавательная зона», при пересечении которой устанавливающая ее сторона требует себя уведомлять, – это юридически ничтожное понятие, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Она не влечет никаких обязательств, и у КНР есть та же проблема – они установили такую зону над Восточно–китайским морем, но ее игнорируют военные самолеты остальных стран. Более того, «опознавательная зона» тайваньской ПВО частично пересекает территорию материковой части КНР.
Поэтому, продолжает эксперт, значение имеет не сама зона, а то, что вокруг тайваньского воздушного пространства постоянно проводятся маневры ВВС и ВМС НОАК с целью истощения ограниченных ресурсов тайваньских ВВС, которым каждый раз приходится поднимать свои самолеты, а их у Тайваня меньше. И, наконец, создается ситуация, когда в один прекрасный день такие действия могут перерасти в реальную атаку, и всем сторонам приходится с этим считаться, поясняет Кашин.
Опознавательная зона Тайваня – самопровозглашенный артефакт, при нахождении в котором военные и гражданские самолеты должны отчитываться перед диспетчерами Тайбэя, ее границы совпадают с границами зоны управления гражданским воздушным движением Тайбэйского аэропорта, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Китай действительно все активнее устраивает демонстрации в этой зоне из–за нарастания противостояния с США.
Сейчас речь может идти о реакции на заявление президента Джо Байдена, который на прошлой неделе пообещал военную поддержку Тайваню, но затем был уже не в первый раз поправлен сотрудниками администрации, говорит эксперт.