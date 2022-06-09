Региональные власти начали отменять законы об отзыве губернаторов

Важен и символизм изменений, поскольку сам институт отрешения губернаторов от должности таким образом фактически был мертвым, говорит юрист Иван Брикульский: «Норма была, но по факту реализовать ее невозможно. Та же проблема была с местными референдумами и другими низовыми инициативами. Право есть, но инструментарий для его реализации бюрократизирован», – говорит эксперт. Он указывает, что даже мертвый институт устраняется, чтобы ни у кого не было даже мысли, что губернаторы могут быть смещены.