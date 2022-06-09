Региональные власти начали отменять законы об отзыве губернаторов

Региональные власти начали отменять законы об отзыве губернаторовПолитики и эксперты называют этот институт фактически мертвым
В регионах начали отменять законы об отзыве губернаторов. К примеру, такая инициатива была внесена в Тюменскую областную думу. Аналогичные законы в конце весны были отменены в Тульской, Томской, Сахалинской, Калининградской и Свердловской областях, ХМАО. Схожие инициативы внесены в заксобрания Тверской области, Карелии и др.
Законы об отзыве глав регионов принимали в субъектах РФ в 2012 г. после возвращения прямых губернаторских выборов. В частности, тогда среди причин досрочного прекращения полномочий губернаторов появился его отзыв избирателями.
Основанием для отзыва, по стандартной практике, могли быть нарушение главой региона законов и неоднократное грубое неисполнение своих обязанностей, которое установлено судом. Обратиться в суд могли партии, общественные объединения или группы граждан (не менее 100 человек). После этого в поддержку инициативы должны были быть собраны подписи не менее четверти от числа избирателей региона. Уже вслед за этим комиссия по отзыву должна была рассмотреть эти подписи, а затем проходило голосование.
Губернатор считался бы отозванным, если бы за это решение проголосовало не менее половины избирателей в регионе.
Вслед за трансформацией политико-правового статуса главы региона меняется регулирование и процедуры его отзыва, говорит юрист Антон Тимченко. Отзыв глав регионов был отменен на федеральном уровне после того, как вместо закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти был принят новый закон о публичной власти. Теперь региональный законодатель следует за федеральным, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Попытки применять эту норму были еще в 1990-х годах, до отмены прямых выборов губернаторов в 2005 г., но до голосования никогда не доходило, говорит он.
«Например, в Тверской области в 1997 г. подняли вопрос об отзыве губернатора Владимира Платова, – напоминает Иванов. – Облизбирком зарегистрировал инициативную группу, та собрала необходимое количество подписей. Дальнейшие действия пресек областной суд, отменивший регистрацию группы. В Красноярском крае в 1999–2000 гг. обсуждалась возможность отзыва губернатора Александра Лебедя. Специальный закон приняли еще в 1998-м, причем по инициативе самого губернатора. Но тогда все ограничилось разговорами».
После 2012 г., когда прямые выборы губернаторов вернули, эту норму применить не пытались, добавляет Иванов. Это подтверждает юрист Олег Захаров.
Важен и символизм изменений, поскольку сам институт отрешения губернаторов от должности таким образом фактически был мертвым, говорит юрист Иван Брикульский: «Норма была, но по факту реализовать ее невозможно. Та же проблема была с местными референдумами и другими низовыми инициативами. Право есть, но инструментарий для его реализации бюрократизирован», – говорит эксперт. Он указывает, что даже мертвый институт устраняется, чтобы ни у кого не было даже мысли, что губернаторы могут быть смещены.
Норма изначально была декоративной, мало кто помнил о ее существовании, считает политолог Михаил Виноградов.
Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) заявил «Ведомостям», что отзыв губернаторов убрали из нового закона о публичной власти в субъектах РФ, поскольку это «мертвый институт, который остался в наследство от императивного мандата, когда политик жестко связан наказами, которые дал избиратель». «Нигде, кроме Парижской коммуны, он в реальности серьезно не применялся», – отметил депутат.
Реализовать отзыв губернатора де-факто невозможно, даже если вопрос дошел бы до голосования, говорит Диденко.