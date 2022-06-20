Неудача блока Макрона на выборах свяжет руки президенту

Неудача блока Макрона на выборах свяжет руки президентуЕго правительство не будет иметь большинства в парламенте
Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) победила во втором туре парламентских выборов 19 июня, но лишилась абсолютного большинства, уступив сотню кресел в Национальном собрании своим соперникам «слева» и «справа». Согласно данным французского МВД, опубликованным 20 июня, президентский блок получит 245 мест из 577. Ранее он имел 345 мандатов.
Левая коалиция бывшего соперника Макрона на президентских выборах в апреле Жан-Люка Меланшона «Новый народный экологический и социальный союз» получила второй результат – 131 место (сейчас занимает 60).
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