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Неудача блока Макрона на выборах свяжет руки президенту

Его правительство не будет иметь большинства в парламенте
Илья Лакстыгал
Произошедшее во Франции (на фото президент страны Эмманюэль Макрон) является частью общеевропейских тенденций эрозии традиционного политического спектра / Ludovic MARIN / AFP

Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) победила во втором туре парламентских выборов 19 июня, но лишилась абсолютного большинства, уступив сотню кресел в Национальном собрании своим соперникам «слева» и «справа». Согласно данным французского МВД, опубликованным 20 июня, президентский блок получит 245 мест из 577. Ранее он имел 345 мандатов.

Левая коалиция бывшего соперника Макрона на президентских выборах в апреле Жан-Люка Меланшона «Новый народный экологический и социальный союз» получила второй результат – 131 место (сейчас занимает 60).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных