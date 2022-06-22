Профсоюзы просят ввести внешнее управление для IKEA

Профсоюзы просят ввести внешнее управление для IKEAОни настаивают на скорейшем принятии такого закона
Профсоюз работников торговли «Торговое единство» (член ФНПР) обратился к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в комитет Госдумы по труду, попросив ускорить принятие закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые приостановили работу в РФ.
В письме глава профсоюза Сергей Филин ссылается на ситуацию с компанией IKEA. Она приостановила работу в РФ 4 марта, теперь начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии IKEA, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды (см. статью на стр. 01). Филин напоминает, что руководство IKEA 13 июня 2022 г. заявило об оптимизации бизнеса в России. По подсчетам «Торгового единства», без работы может оказаться до 19 000 человек, связанных с деятельностью ООО «ИКЕА дом».
Сотрудников IKEA настораживает отсутствие информации об условиях оптимизации, заявил «Ведомостям» Филин: «Прозвучала информация о выплате семи-восьми окладов, но устная». Ситуация может вызвать негативный эффект, следует из письма. Ссылаясь на это, профсоюз просит рассмотреть закон в «срочном, особом порядке» – тогда возможно будет применить его нормы в отношении ООО «ИКЕА дом», «как организации, имеющей значение для обеспечения стабильности отечественной экономики». Филин заявил, что нужно передать активы ООО «ИКЕА дом» отечественной компании, «которая могла бы восстановить производство, связать его с торговой сетью, адаптировать под современные реалии».
Законопроект о внешнем управлении был принят в первом чтении 24 мая 2022 г. Соавтор законопроекта Михаил Старшинов («Единая Россия») отметил, что сроки принятия закона прогнозировать сложно: «Сейчас пытаемся достигнуть консенсуса». Он посоветовал профсоюзам представить свои предложения по оптимальным поправкам ко второму чтению (их прием завершается 22 июня), а не настаивать на «национализации предприятий». 17 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что он может быть не принят до конца весенней сессии Госдумы в том числе потому, что они уже выполнили свою роль: притормозили уход бизнеса из РФ.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) ответил, что не видел письма. «Ведомости» также направили запросы пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, в пресс-службу правительства, в IKEA.
Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров рекомендует IKEA «сделку по продаже как минимум производственного бизнеса», в которой «целесообразно привлечение профсоюзов и государства». Бурмистров полагает, что «внешнее управление может сделку усложнить и навредить переговорам с потенциальными покупателями». Партнер адвокатского бюро Asterisk Сергей Демченко отмечает, что оптимизация и сокращение персонала в IKEA может иметь «ряд негативных последствий»: «Оно носит исключительно политический характер и не может считаться добросовестным». Введение внешнего управления могло бы быть «жесткой, но вынужденной мерой». При этом, как отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, «никто не может гарантировать, что механизмы, отлаженные предыдущим собственником, будут заменены идентичными».