Профсоюзы просят ввести внешнее управление для IKEA

Законопроект о внешнем управлении был принят в первом чтении 24 мая 2022 г. Соавтор законопроекта Михаил Старшинов («Единая Россия») отметил, что сроки принятия закона прогнозировать сложно: «Сейчас пытаемся достигнуть консенсуса». Он посоветовал профсоюзам представить свои предложения по оптимальным поправкам ко второму чтению (их прием завершается 22 июня), а не настаивать на «национализации предприятий». 17 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что он может быть не принят до конца весенней сессии Госдумы в том числе потому, что они уже выполнили свою роль: притормозили уход бизнеса из РФ.