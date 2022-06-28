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Бывших школьников не возьмут на контракт в армию

Соответствующие поправки сняты с голосования в Госдуме
Алексей Никольский Елена Мухаметшина Максим Иванов
Молодым людям со школьным образованием не разрешат заключать контракт на службу в армии / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты решили отказаться от поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые среди прочего разрешали набор на контрактную службу лиц лишь с общим средним образованием, достигших 18 лет. Набор на такую службу людей со средним специальным образованием, не прослуживших срочную службу, разрешен. Источник, присутствовавший 27 июня на совете Думы, говорит, что на нем руководство комитета по обороне попросило перенести рассмотрение законопроекта, в том числе и поправки о возможности контрактной службы для выпускников школ, «на неопределенный срок».

Представители правительства и президента, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин с этим согласились. В весеннюю сессию законопроект рассматривать не будут. Такое предложение сочли преждевременным, оно могло быть неверно понято обществом, говорит близкий к Госдуме источник. По словам источника, близкого к Минобороны, этот мотив был основным. «Ведомости» направили запросы в пресс-службу правительства, в пресс-службы Госдумы и Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных