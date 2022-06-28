Бывших школьников не возьмут на контракт в армию

Бывших школьников не возьмут на контракт в армиюСоответствующие поправки сняты с голосования в Госдуме
Депутаты решили отказаться от поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые среди прочего разрешали набор на контрактную службу лиц лишь с общим средним образованием, достигших 18 лет. Набор на такую службу людей со средним специальным образованием, не прослуживших срочную службу, разрешен. Источник, присутствовавший 27 июня на совете Думы, говорит, что на нем руководство комитета по обороне попросило перенести рассмотрение законопроекта, в том числе и поправки о возможности контрактной службы для выпускников школ, «на неопределенный срок».
Представители правительства и президента, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин с этим согласились. В весеннюю сессию законопроект рассматривать не будут. Такое предложение сочли преждевременным, оно могло быть неверно понято обществом, говорит близкий к Госдуме источник. По словам источника, близкого к Минобороны, этот мотив был основным. «Ведомости» направили запросы в пресс-службу правительства, в пресс-службы Госдумы и Минобороны.