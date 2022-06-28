Бывших школьников не возьмут на контракт в армию

Депутаты решили отказаться от поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые среди прочего разрешали набор на контрактную службу лиц лишь с общим средним образованием, достигших 18 лет. Набор на такую службу людей со средним специальным образованием, не прослуживших срочную службу, разрешен. Источник, присутствовавший 27 июня на совете Думы, говорит, что на нем руководство комитета по обороне попросило перенести рассмотрение законопроекта, в том числе и поправки о возможности контрактной службы для выпускников школ, «на неопределенный срок».