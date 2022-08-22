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Жаловаться органам власти можно будет через «Госуслуги»

Обращения граждан почти полностью ушли в интернет, в том числе соцсети
Анна Нараева
«Единая Россия» предлагает дать возможность направлять запросы в органы власти через «Госуслуги» / Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам направлять обращения в органы власти через портал «Госуслуг». Речь идет о распространении работы подсистемы обратной связи (ПОС) «Госуслуг» на все регионы.

С 12 ноября 2020 г. этот инструмент работал в экспериментальном порядке. С его помощью граждане могли направить обращения в госорганы (21 федеральное ведомство, 2400 региональных), органы местного самоуправления (18 100) и подведомственные им организации в сфере образования и здравоохранения (68 100). За время проведения эксперимента через ПОС представителям власти поступило порядка 10 млн жалоб: около 62 800 в 2020 г., 7,5 млн в 2021 г., а также 2 млн с 1 января по 1 июля 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных