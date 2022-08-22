Жаловаться органам власти можно будет через «Госуслуги»

С 12 ноября 2020 г. этот инструмент работал в экспериментальном порядке. С его помощью граждане могли направить обращения в госорганы (21 федеральное ведомство, 2400 региональных), органы местного самоуправления (18 100) и подведомственные им организации в сфере образования и здравоохранения (68 100). За время проведения эксперимента через ПОС представителям власти поступило порядка 10 млн жалоб: около 62 800 в 2020 г., 7,5 млн в 2021 г., а также 2 млн с 1 января по 1 июля 2022 г.