Страны ЕС готовятся изменить принцип принятия решений о внешней политике и санкциях

Министры иностранных дел Евросоюза в скором времени обсудят отмену или ограничение права вето при принятии внешнеполитических решений. Об этом 20 сентября сообщило издание Politico. По его данным, принцип консенсуса могут заменить принципом простого большинства. Для вынесения того или иного решения, например введения санкций, будет требоваться всего лишь больше половины голосов стран – членов Евросоюза (сейчас их 27). За подобную реформу ранее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме Германии, пишет Politico, идею голосования квалифицированным большинством по отдельным политическим вопросам поддержали Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия.