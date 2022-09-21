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Страны ЕС готовятся изменить принцип принятия решений о внешней политике и санкциях

Вместо консенсуса будет введено голосование простым большинством
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
На сегодня в ЕС необходимо полное согласие всех государств для реализации внешнеполитических инициатив / Евгений Разумный / Ведомости

Решения по вопросам внешней политики, в том числе о введении санкций, ключевые страны ЕС хотят принимать не консенсусом, а простым большинством. Принятие этих изменений потребует согласия 4/5 государств – членов ЕС и может занять до двух лет, отмечают юристы

Министры иностранных дел Евросоюза в скором времени обсудят отмену или ограничение права вето при принятии внешнеполитических решений. Об этом 20 сентября сообщило издание Politico. По его данным, принцип консенсуса могут заменить принципом простого большинства. Для вынесения того или иного решения, например введения санкций, будет требоваться всего лишь больше половины голосов стран – членов Евросоюза (сейчас их 27). За подобную реформу ранее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме Германии, пишет Politico, идею голосования квалифицированным большинством по отдельным политическим вопросам поддержали Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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