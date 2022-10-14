Четверо депутатов Госдумы по собственному желанию подготовились к мобилизации

При этом депутаты совмещают военную стажировку с законотворческой деятельностью. 12 октября в Госдуму был внесены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В числе авторов законопроекта Голиков и Сокол. «Закон я могу внести и из космоса. Момент подписи проекта автором и дата официального внесения в Думу могут расходиться на недели», – сказал «Ведомостям» председатель думского комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Бородай намерен координировать действия добровольцев в зоне СВО, как сообщила «Ведомостям» помощник депутата Марина Дубенцова. Он этим уже занимался в 2014–2015 гг., возглавив Союз добровольцев Донбасса. Как эта деятельность будет совмещаться с депутатским мандатом, помощник не знает, в связи с чем порекомендовала обратиться за консультациями в правовое управление Думы. «Ведомости» направили запрос.