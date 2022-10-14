Четверо депутатов Госдумы по собственному желанию подготовились к мобилизации

Четверо депутатов Госдумы по собственному желанию подготовились к мобилизацииЗаконотворческую деятельность они не останавливают
Четверо депутатов Госдумы по собственному желанию подготовились к тому, чтобы пополнить ряды мобилизованных граждан. При этом законотворческую деятельность они не прекращают и депутатских полномочий с себя не складывают: пока законодательство это не разрешает
Несмотря на то что депутаты Госдумы имеют броню от мобилизации, четверо парламентариев добровольно пополнили ряды призванных граждан: четыре депутата (из 450) решили пополнить войсковые подразделения в зоне боевых действий, все они из фракции «Единая Россия»: Александр Бородай, Виталий Милонов, Олег Голиков и Сергей Сокол.
Голиков и Сокол уже находятся в одной из воинских частей Ростовской области, сообщил 10 октября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Вместе с другими мобилизованными вспоминают подзабытые навыки, учатся новому, – пояснил секретарь генсовета. – Совсем скоро они отправятся в зону проведения СВО». Милонов и Бородай прибыли в свои военкоматы 13 октября и вскоре отправятся в зону СВО, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Петербургские СМИ сообщают, что 13 октября Милонов был в Санкт-Петербурге: он пояснил, что был в городе именно ради военкомата и записи в добровольцы. Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 г., возглавляет Союз добровольцев Донбасса, Милонов тоже успел послужить – в народной милиции ДНР, сообщил Турчак. Он также напомнил, что глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов тоже отвлекся от законодательной деятельности ради работы в госпитале Лисичанска.
При этом депутаты совмещают военную стажировку с законотворческой деятельностью. 12 октября в Госдуму был внесены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В числе авторов законопроекта Голиков и Сокол. «Закон я могу внести и из космоса. Момент подписи проекта автором и дата официального внесения в Думу могут расходиться на недели», – сказал «Ведомостям» председатель думского комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Бородай намерен координировать действия добровольцев в зоне СВО, как сообщила «Ведомостям» помощник депутата Марина Дубенцова. Он этим уже занимался в 2014–2015 гг., возглавив Союз добровольцев Донбасса. Как эта деятельность будет совмещаться с депутатским мандатом, помощник не знает, в связи с чем порекомендовала обратиться за консультациями в правовое управление Думы. «Ведомости» направили запрос.
Ранее «Ведомости» писали, что представители «Единой России» могут внести поправки к закону о статусе сенатора и депутата Госдумы, которые позволят парламентариям участвовать в боевых действиях. Сейчас по этому закону они на безвозмездной основе могут участвовать в управлении политической партии, профсоюза и некоммерческой организации. Предполагается, что именно в этой статье можно прописать исключение для нового вида деятельности парламентариев. Но, возможно, пребывание четырех депутатов в зоне боевых действий будет оформлено как «длительная командировка», предположил зампредседателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По его мнению, депутаты должны законодательно обеспечивать ход операции прежде всего в экономической сфере.
«Хочешь служить – напиши заявление, сложи депутатские полномочия – потом иди и служи», – заявил «Ведомостям» первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев. КПРФ, по его словам, уже с 2014 г. оказывает продовольственную, гуманитарную, организационную помощь Донбассу. Сообщений о самомобилизации депутатов из фракций «Справедливая Россия» и «Новые люди» не поступало: их представители сказали, что в военные части депутаты не уезжали.