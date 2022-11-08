«Развалили страну, теперь пытаемся праздновать»: как парламентские партии готовятся к юбилею СССР

«В этом году мы все мероприятия приурочиваем к юбилейной дате. Сегодня тема государственного самоопределения как никогда актуальна. Если мы идем сейчас по пути собирания земель, то далеко идущие выводы необходимо делать из уроков и ошибок, которые были допущены в прошлом. После Первой мировой войны советская власть, по сути, собрала империю в территориальных границах Российской империи, сделав это на основе дружбы, уважения к культуре и традициям, сохранив все языки и все народы», — заявил депутат.