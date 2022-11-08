«Развалили страну, теперь пытаемся праздновать»: как парламентские партии готовятся к юбилею СССР

«Развалили страну, теперь пытаемся праздновать»: как парламентские партии готовятся к юбилею СССР100-летие образования Союза пока планируют отмечать только КПРФ и ЛДПР
КПРФ намерена отметить 100-летие со дня образования СССР в Колонном зале Дома союзов. Главной темой станет «роль Советского Союза в мировой системе безопасности», рассказал «Ведомостям» секретарь ЦК партии, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
В начале декабря коммунисты запланировали провести научно-практическую конференцию с участием ученых, политологов, экспертов-международников. Программа составлена по образцу празднования 100-летия Великой Октябрьской революции в 2017 г., отметил Ющенко. Основные мероприятия пройдут в Москве 8 декабря, запланирован также праздничный концерт.
«В этом году мы все мероприятия приурочиваем к юбилейной дате. Сегодня тема государственного самоопределения как никогда актуальна. Если мы идем сейчас по пути собирания земель, то далеко идущие выводы необходимо делать из уроков и ошибок, которые были допущены в прошлом. После Первой мировой войны советская власть, по сути, собрала империю в территориальных границах Российской империи, сделав это на основе дружбы, уважения к культуре и традициям, сохранив все языки и все народы», — заявил депутат.
Обсудить и «адаптировать к современной России опыт советского народовластия» члены ЦК КПРФ намерены во время пленума, который состоится в Подмосковье 12 ноября. «Та ситуация, которая есть на сегодня, объективно требует усиления государства, формирования такой управленческой модели в экономике, которая давно получила название «государственного капитализма», – говорил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
ЛДПР — еще одна партия, которая решила отметить 100-летие СССР. Там запланировали научно-практическую конференцию на базе Института мировых цивилизаций имени В. В. Жириновского, чтобы «обсудить внутренние и внешние причины развала Союза и то, какие ошибки можно вынести из истории советского времени», сообщил «Ведомостям» замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Жириновский выступал в поддержку ГКЧП, предрекая весь хаос, который начался потом, и всегда сожалел о распаде СССР», — подчеркнул он.
Представитель «Новых людей» к моменту публикации материала не ответил на запрос «Ведомостей». Представители других парламентских партий отнеслись к исторической дате более сдержанно.
Депутат «Справедливой России» Федот Тумусов отметил, что партия «борется за социализм в обновленном виде». «Среди моих коллег по партии такой вопрос обсуждается. 22 ноября запланирован президиум партии, может быть, там что-то [по поводу празднования 100-летия СССР] решим», – отметил он.
Замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Селиверстов сказал, что не в курсе каких-либо партийных планов, приуроченных к 100-летию образования СССР. «Коммунисты причастны к развалу страны 30 лет назад, чего они теперь собираются праздновать? Победу развала? Сидели бы уже и молчали. Развалили страну, теперь пытаемся праздновать какие-то даты», — заявил он.
29 декабря 1922 г. Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская советские республики подписали договор об образовании СССР. 8 декабря 1991 г. руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации (РСФСР) и Украины было заключено Беловежское соглашение, в котором объявлялось о создании Содружества независимых государств и прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».