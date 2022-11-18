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На губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованных

Власти решают, как регионам отпраздновать встречу 2023 года
Елена Мухаметшина Екатерина Гробман Максим Иванов
На Новый год регионы будут делать акцент на праздничных елках для детей мобилизованных / Игорь Зарембо / РИА Новости

В российских регионах началась подготовка к новогодним праздникам. Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, рассказали «Ведомостям» собеседники в руководстве нескольких субъектов РФ. Три источника при этом отмечают, что есть установка на празднование, но «без излишеств». «То есть сообразно времени», – поясняет собеседник, близкий к администрации президента (АП).

«Какие бы ни были времена, минимальные атрибуты праздника всегда людям приятны. Тем более не вредны вещи, которые носят при этом благотворительный характер», – говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей». Он знает, что окончательный посыл празднования Нового года решится в ближайшие дни. В частности, на этот счет уже изучались настроения людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных