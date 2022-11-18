На губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованных

На губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованныхВласти решают, как регионам отпраздновать встречу 2023 года
В российских регионах началась подготовка к новогодним праздникам. Основным событием станет организация губернаторских новогодних елок, куда пригласят детей мобилизованных и детей, проживающих на новых территориях, рассказали «Ведомостям» собеседники в руководстве нескольких субъектов РФ. Три источника при этом отмечают, что есть установка на празднование, но «без излишеств». «То есть сообразно времени», – поясняет собеседник, близкий к администрации президента (АП).
«Какие бы ни были времена, минимальные атрибуты праздника всегда людям приятны. Тем более не вредны вещи, которые носят при этом благотворительный характер», – говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей». Он знает, что окончательный посыл празднования Нового года решится в ближайшие дни. В частности, на этот счет уже изучались настроения людей.