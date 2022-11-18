На губернаторские новогодние елки пригласят детей мобилизованных

«Какие бы ни были времена, минимальные атрибуты праздника всегда людям приятны. Тем более не вредны вещи, которые носят при этом благотворительный характер», – говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей». Он знает, что окончательный посыл празднования Нового года решится в ближайшие дни. В частности, на этот счет уже изучались настроения людей.