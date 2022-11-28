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Дружественная КНР партия победила на местных выборах на Тайване

Это может привести к ослаблению напряженности вокруг острова
Глеб Мишутин
При Цай Инвэнь (на фото слева) отношения Тайваня и КНР заметно ухудшились, а сама руководитель заговорила о «реальной угрозе» китайского вторжения на остров / Chiang Ying-ying / AP

Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста лидера правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) после ее поражения на местных выборах. О своем решении Цай объявила вечером 26 ноября после объявления результатов. ДПП значительно уступает своему главному оппоненту – партии Гоминьдан. Из 22 административных единиц Тайваня, в которых граждане выбирали мэров городов, депутатов городских и уездных собраний и других руководителей, Гоминьдан выиграл 13, включая пост мэра столицы Тайбэя. ДПП смогла победить лишь в пяти административных единицах. Ответственность за неудовлетворительные результаты выборов взяла на себя Цай Инвэнь. «Такие результаты показывают, что есть еще много областей, которые мы должны глубоко осмыслить», – заявила она, выступая перед сторонниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных