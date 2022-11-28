Дружественная КНР партия победила на местных выборах на Тайване

Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста лидера правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) после ее поражения на местных выборах. О своем решении Цай объявила вечером 26 ноября после объявления результатов. ДПП значительно уступает своему главному оппоненту – партии Гоминьдан. Из 22 административных единиц Тайваня, в которых граждане выбирали мэров городов, депутатов городских и уездных собраний и других руководителей, Гоминьдан выиграл 13, включая пост мэра столицы Тайбэя. ДПП смогла победить лишь в пяти административных единицах. Ответственность за неудовлетворительные результаты выборов взяла на себя Цай Инвэнь. «Такие результаты показывают, что есть еще много областей, которые мы должны глубоко осмыслить», – заявила она, выступая перед сторонниками.