Москва вступила в переговоры с МАГАТЭ по созданию зоны защиты на ЗАЭС

Москва вступила в переговоры с МАГАТЭ по созданию зоны защиты на ЗАЭСДля пресечения катастрофы могут потребоваться дополнительные наблюдатели
Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о создании защитной зоны у Запорожской АЭС (ЗАЭС) на контролируемой Россией части Запорожской области. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», – сообщил Ульянов в интервью «РИА Новости».
Это заявление Ульянова прозвучало после того, как 21 ноября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне ее обстрелов. Попадания по территории ЗАЭС возобновились 19 и 20 ноября. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что в течение 19 ноября артиллерией вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЗАЭС было выпущено 11 крупнокалиберных снарядов. Утром 20 ноября украинские войска снова дважды обстреляли территорию атомной станции, добавил Конашенков. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса № 2, где хранится свежее ядерное топливо. С 10.00 до 10.10 зафиксировано два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции, не называя их инициатора. До этого, 17 ноября, совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на ЗАЭС, вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал и передать контроль Украине. По словам Ульянова, «Киев воспринял это, судя по всему, как де-факто карт-бланш на возобновление обстрелов ЗАЭС». 23 ноября Гросси провел переговоры с главой «Росатома» Лихачевым по ситуации вокруг станции. Украина и западные страны настаивали на «демилитаризации» и возвращении станции под контроль Киева с момента перехода ее под российский контроль весной.
Нахождение даже минимального числа наблюдателей агентства на ЗАЭС позволило свести к минимуму число обстрелов, а главе МАГАТЭ Гросси – иметь собственную информацию с площадки, заявил «Ведомостям» главред ресурса Atominfo Александр Уваров. О том, что на ЗАЭС на постоянной основе будут работать два наблюдателя от МАГАТЭ, Ульянов говорил 2 сентября. «Но наблюдатели МАГАТЭ и сама организация в силу своей сугубо технической специализации не уполномочены раскрывать информацию об инициаторах обстрелов», – говорит Уваров. Эксперт полагает, что Россия заинтересована в появлении миссии наблюдателей непосредственно со стороны ООН с более широкими полномочиями, в том числе по идентификации инициаторов обстрелов. Кроме того, работа наблюдателей под эгидой ООН позволит укрупнить миссию. Опыт надзора за атомными объектами в сотрудничестве с МАГАТЭ у ООН уже есть, например в Ираке, отмечает Уваров.
Впрочем, как заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, привлечение к управлению ЗАЭС международных организаций несет в себе риски: «Они все равно будут заменены или выбиты украинскими [силами]. И какой спрос будет с международных организаций? Ответ – никакого. А Россия, понятное дело, не будет стрелять по атомной станции». МАГАТЭ отстранилось [от оценки того, кто обстреливает ЗАЭС], но не хотелось бы, чтобы атаки происходили и далее, заявила «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Нам, России, нужно подтверждение международных институтов, чтобы международное сообщество видело, что это делаем не мы», – сказала она. Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что «недостаточно компетентен», чтобы оценивать действия России по обеспечению безопасности ЗАЭС.