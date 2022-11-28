Москва вступила в переговоры с МАГАТЭ по созданию зоны защиты на ЗАЭС

Нахождение даже минимального числа наблюдателей агентства на ЗАЭС позволило свести к минимуму число обстрелов, а главе МАГАТЭ Гросси – иметь собственную информацию с площадки, заявил «Ведомостям» главред ресурса Atominfo Александр Уваров. О том, что на ЗАЭС на постоянной основе будут работать два наблюдателя от МАГАТЭ, Ульянов говорил 2 сентября. «Но наблюдатели МАГАТЭ и сама организация в силу своей сугубо технической специализации не уполномочены раскрывать информацию об инициаторах обстрелов», – говорит Уваров. Эксперт полагает, что Россия заинтересована в появлении миссии наблюдателей непосредственно со стороны ООН с более широкими полномочиями, в том числе по идентификации инициаторов обстрелов. Кроме того, работа наблюдателей под эгидой ООН позволит укрупнить миссию. Опыт надзора за атомными объектами в сотрудничестве с МАГАТЭ у ООН уже есть, например в Ираке, отмечает Уваров.