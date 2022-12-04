Парламент ДНР завершает подготовку проекта новой конституции республики

Парламент ДНР завершает подготовку проекта новой конституции республикиНынешний вариант этого закона принят в 2014 году
Принятие новой конституции Донецкой народной республики как субъекта России планируется до конца года, сообщил «Ведомостям» председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
«Проект новой конституции Донецкой народной республики фактически готов, сейчас документ проходит финальные согласования. Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации», – сказал он.
Принятие новой конституции стало необходимым после вступления республики в состав России.
ДНР, а также Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области подписали договоры о присоединении к федерации 30 сентября. Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой народной республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – ДНР» был опубликован и вступил в силу 5 октября. Статья 2 этого закона устанавливает, в частности, что ДНР принимается в состав России в статусе республики. Из этого следует, что регион имеет свою конституцию и законодательство.
Ранее «Ведомости» писали, что принятие в ДНР и ЛНР новых конституций может произойти до конца 2022 г. Их могут обсудить на «нулевых чтениях» с общественниками, затем за них предложат проголосовать депутатам. Принимать документы будут действующие парламентарии республик. Согласно закону о принятии в состав России республики, народный совет ДНР в нынешнем составе осуществляет полномочия до переизбрания в сентябре 2023 г.
Нынешняя конституция ДНР была принята 14 мая 2014 г. Документ был подписан тогдашним председателем верховного совета ДНР, а сейчас врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Документ состоит из 86 статей и устанавливает, что республика является демократическим правовым социальным государством, а ее территория признается единой и неделимой. За всю историю в основой закон ДНР вносилось восемь поправок. В частности, в марте 2020 г. русский язык стал единственным государственным языком региона, до этого таким являлся и украинский; в ноябре 2018 г. совет министров стал именоваться правительством; в декабре 2017 г. срок полномочий главы ДНР продлен на год – с четырех до пяти лет (такой же срок установлен для регионов РФ).