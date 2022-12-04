Парламент ДНР завершает подготовку проекта новой конституции республики

Документ состоит из 86 статей и устанавливает, что республика является демократическим правовым социальным государством, а ее территория признается единой и неделимой. За всю историю в основой закон ДНР вносилось восемь поправок. В частности, в марте 2020 г. русский язык стал единственным государственным языком региона, до этого таким являлся и украинский; в ноябре 2018 г. совет министров стал именоваться правительством; в декабре 2017 г. срок полномочий главы ДНР продлен на год – с четырех до пяти лет (такой же срок установлен для регионов РФ).