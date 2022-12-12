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Эксперты: участие Виктора Бута в президентских выборах от ЛДПР маловероятно

Ранее от партии всегда выдвигался Владимир Жириновский, исключение было в 2004 году
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина Евгений Мездриков
Владимир Астапкович / РИА Новости

 

Участие освобожденного в декабре из американской тюрьмы бизнесмена Виктора Бута в выборах президента 2024 г. как кандидата ЛДПР маловероятно, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Бут вступил в ЛДПР 12 декабря в ходе слета либерал-демократов, приуроченного к 33-летию партии. Партбилет ему вручил ее председатель Леонид Слуцкий. Предприниматель заявил на слете, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах. На 2024 г. запланированы выборы президента России, на 2026 г. – Госдумы.

У Бута сейчас невысокая узнаваемость, о нем надо дополнительно рассказывать избирателю, отметил Орлов. «У него сформирован «героический» образ, но он ситуативен, имеет значение лишь для части избирателей и к 2024 г., несомненно, поблекнет», – сказал он.

По мнению Орлова, в ЛДПР есть другие сильные «деятели»: помимо Слуцкого это председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, губернаторы Хабаровского края и Смоленской области Михаил Дегтярев и Алексей Островский.

Прием Бута в ЛДПР очень похож на «ситуативную историю», на попытку привлечь внимание ко всероссийскому слету партии, полагает экс-глава управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин. Он тоже считает выдвижение бизнесмена в 2024 г. не самым вероятным сценарием.

Для ЛДПР участие своего кандидата в выборах президента – это возможность решить две задачи: «зафиксировать существующую лидерскую конструкцию» и перезагрузить ее под что-то близкое к политическому стилю Жириновского, на что есть запрос у традиционных избирателей партии, говорит эксперт.

«Пока складывается впечатление, что ни Бут, ни Слуцкий, никто из других видных функционеров партии не может решить эту задачу. Так что в этой логике хорошего «плана на игру» не просматривается», – заявил Костин.

Слуцкий не так известен, как основатель партии Владимир Жириновский, скончавшийся в апреле 2022 г., поэтому ему и нужны новые политики в рядах партии, объяснял «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин.

ЛДПР сохраняет приверженность «к людям с силовым бэкграундом», они помогают партии привлекать ее электорат, отмечал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. У Бута как нового политика есть высокая узнаваемость, но «очень слабое содержательное наполнение, считает эксперт.

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ЛДПР участвовала в выборах президента России семь раз. Шесть раз партию представлял Жириновский – в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 гг.

На первых своих выборах он занял третье место, получив 7,8% голосов, но повторить этот успех смог лишь однажды – в 2008 г., когда показал абсолютно лучший для себя результат (9,35%) и уступил тогдашнему преемнику Владимира Путина Дмитрию Медведеву, который шел на выборы с поста первого вице-премьера, а также коммунисту Геннадию Зюганову.

Лишь один раз, 2004 г., вместо Жириновского конкуренцию Владимиру Путину составлял депутат Госдумы Олег Малышкин, начинавший карьеру в партии с должности начальника охраны. Он получил 2,02% голосов избирателей. Впрочем, и от коммунистов тогда выдвигался не Зюганов, а другой, на тот момент менее известный кандидат – Николай Харитонов.

В 2018 г. КПРФ выставила вместо Зюганова уже другого кандидата, Павла Грудинина, он проиграл выборы Путину, заняв второе место.

Представитель ЛДПР отказался комментировать возможность выдвижения Бута в президенты.

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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