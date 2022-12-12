Эксперты: участие Виктора Бута в президентских выборах от ЛДПР маловероятно

На первых своих выборах он занял третье место, получив 7,8% голосов, но повторить этот успех смог лишь однажды – в 2008 г., когда показал абсолютно лучший для себя результат (9,35%) и уступил тогдашнему преемнику Владимира Путина Дмитрию Медведеву, который шел на выборы с поста первого вице-премьера, а также коммунисту Геннадию Зюганову.