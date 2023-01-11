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Сотрудникам администрации президента и вице-губернаторам по внутренней политике проведут инструктаж в «Сенеже»

Там дадут старт большой избирательной кампании 2023 года
Елена Мухаметшина Максим Иванов
В 2023 г. семинары для региональных кураторов внутренней политики приобретают особое значение / Евгений Разумный / Ведомости

Администрация президента (АП) проведет в ближайшее время два совещания в мастерской управления «Сенеж»: одно для сотрудников внутриполитического блока Кремля, второе – для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников, близких к АП. Первое мероприятие пройдет в конце января – начале февраля, второе – в конце февраля – начале марта, говорит собеседник, близкий к АП. Такую хронологию подтверждает еще один источник «Ведомостей»: после семинара для сотрудников АП, занятых на выборах, пройдет и мероприятие для региональных чиновников.

На первом семинаре будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением предвыборной кампании 2023 г., говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». Акценты будут сделаны «на ее особенностях», связанных с ходом боевых действий, говорит он, кроме того, в мероприятии могут принять участие люди, которым предстоит проводить выборы на новых территориях – там в 2023 г. будут избирать заксобрания, соответствующая подготовка уже идет. Еще один источник «Ведомостей» допускает, что на этом семинаре могут затронуть тему подготовки к президентским выборам 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных