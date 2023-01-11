Сотрудникам администрации президента и вице-губернаторам по внутренней политике проведут инструктаж в «Сенеже»Там дадут старт большой избирательной кампании 2023 года
Администрация президента (АП) проведет в ближайшее время два совещания в мастерской управления «Сенеж»: одно для сотрудников внутриполитического блока Кремля, второе – для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников, близких к АП. Первое мероприятие пройдет в конце января – начале февраля, второе – в конце февраля – начале марта, говорит собеседник, близкий к АП. Такую хронологию подтверждает еще один источник «Ведомостей»: после семинара для сотрудников АП, занятых на выборах, пройдет и мероприятие для региональных чиновников.
На первом семинаре будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением предвыборной кампании 2023 г., говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». Акценты будут сделаны «на ее особенностях», связанных с ходом боевых действий, говорит он, кроме того, в мероприятии могут принять участие люди, которым предстоит проводить выборы на новых территориях – там в 2023 г. будут избирать заксобрания, соответствующая подготовка уже идет. Еще один источник «Ведомостей» допускает, что на этом семинаре могут затронуть тему подготовки к президентским выборам 2024 г.