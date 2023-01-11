Сотрудникам администрации президента и вице-губернаторам по внутренней политике проведут инструктаж в «Сенеже»

На первом семинаре будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением предвыборной кампании 2023 г., говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». Акценты будут сделаны «на ее особенностях», связанных с ходом боевых действий, говорит он, кроме того, в мероприятии могут принять участие люди, которым предстоит проводить выборы на новых территориях – там в 2023 г. будут избирать заксобрания, соответствующая подготовка уже идет. Еще один источник «Ведомостей» допускает, что на этом семинаре могут затронуть тему подготовки к президентским выборам 2024 г.