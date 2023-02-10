Северная Корея показала на параде рекордное число МБР и прототип еще более мощной ракеты

Агентство Reuters насчитало на северокорейском параде минимум 11 МБР «Хвасон-17». Этого количества может быть достаточно, чтобы преодолеть нынешнюю противоракетную оборону США, считает американский эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. О том, что США может не хватить средств ПРО для отражения атаки МБР Северной Кореи, написало 9 февраля и издание Politico, насчитав на кадрах парада от 10 до 12 ракет «Хвасон-17». Северная Корея провела пару успешных запусков МБР такого вида в 2022 г., тем самым де-факто разорвав мораторий на их испытание. По информации министерства обороны Японии, дальность «Хвасон-17» может превышать 15 000 км, что позволяет поражать цели на всей территории США.