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Северная Корея показала на параде рекордное число МБР и прототип еще более мощной ракеты

ПРО США может не справиться с арсеналом КНДР, говорят эксперты
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Reuters

В Пхеньяне 8 февраля состоялся парад в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э.

Судя по опубликованным агентством ЦТАК кадрам, на параде были продемонстрированы тактические ракеты и крылатые ракеты большой дальности, способные нести ядерные боеголовки, рекордное число межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и, предположительно, прототип новой твердотопливной МБР, превосходивший по размерам все остальные ракеты, на девятиосном шасси (у российского комплекса «Ярс» шасси восьмиосное). В частности, как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, представленный публике арсенал состоял из колонны МБР «Хвасон-17», ракет KN-23 (аналогичные российским «Искандер-М»), способных нести ядерную боеголовку, баллистических ракет малой дальности класса «земля – земля», мобильных установок (вероятно, с крылатыми ракетами), сверхкрупных 240-мм РСЗО, 152-мм самоходных артиллерийских установок, а также новых танков.

Агентство Reuters насчитало на северокорейском параде минимум 11 МБР «Хвасон-17». Этого количества может быть достаточно, чтобы преодолеть нынешнюю противоракетную оборону США, считает американский эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. О том, что США может не хватить средств ПРО для отражения атаки МБР Северной Кореи, написало 9 февраля и издание Politico, насчитав на кадрах парада от 10 до 12 ракет «Хвасон-17». Северная Корея провела пару успешных запусков МБР такого вида в 2022 г., тем самым де-факто разорвав мораторий на их испытание. По информации министерства обороны Японии, дальность «Хвасон-17» может превышать 15 000 км, что позволяет поражать цели на всей территории США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных