Исключенный из ЛДПР Александр Шерин стал претендентом на мандат в гордуме Рязани по партсписку

«Вакантный мандат списочника по умолчанию передается кандидату из той территориальной группы, где был выбывший депутат, в данном случае – общей части списка», – пояснил он. У партии есть 14 дней на то, чтобы принять соответствующее решение, если она этого не сделает, то вакантный мандат Шерину передаст избирательная комиссия. При этом, по словам Захарова, в практике были казусы, когда партии, передавая вакантный мандат, в своем решении отклонялись от прописанных в законе правил, передавая мандат в другую территориальную группу. «Тогда решение остается за избиркомом: передать неправильно, но так, как решила партия, или игнорировать решение партии и передать мандат по закону. В последнем случае ситуация с большой вероятностью переходит в судебное русло», – отметил Захаров.