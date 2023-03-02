Исключенный из ЛДПР Александр Шерин стал претендентом на мандат в гордуме Рязани по партсписку

Исключенный из ЛДПР Александр Шерин стал претендентом на мандат в гордуме Рязани по партспискуЕго бывший однопартиец сложил полномочия из-за вступления в силу обвинительного приговора суда
Рязанская городская дума на внеочередном заседании 1 марта единогласно удовлетворила заявление члена фракции ЛДПР в Рязанской городской думе Дмитрия Панкина о сложении с него полномочий депутата и вице-спикера в связи с вступившим в законную силу обвинительного приговора суда. Советский районный суд Рязани 29 августа 2022 г. приговорил его к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении так называемых депутатских компенсаций – средств, выделяемых на помощников депутата и текущие расходы на работу. 22 февраля обвинительный приговор вступил в законную силу после утверждения Рязанским областным судом.
Панкин, несмотря на непризнание вины, подал в Рязанскую гордуму заявление о сложении полномочий в связи со вступившим в силу обвинительным приговором. На заседании думы глава фракции ЛДПР Дмитрий Володин заявил, что «это мера вынужденная». Он поддержал Панкина, назвав его «одним из лучших депутатов нынешнего созыва». Слова поддержки в адрес сдающего мандат депутата прозвучали и от других депутатов, в том числе от представителей «Единой России». В частности, единоросс Олег Шишов выразил надежду, что «в будущих созывах Рязанской городской думы его [Панкина] яркая личность будет участвовать в качестве депутата». Координатор рязанского отделения ЛДПР Максим Мустафин на своей странице во «В контакте» также выразил поддержку однопартийцу и выразил уверенность в его невиновности. Заявление Панкина о сложении полномочий депутаты поддержали единогласно 35 голосами «за».
32-летний Панкин был избран депутатом Рязанской гордумы 9 сентября 2018 г. Он шел третьим номером в списке ЛДПР, возглавляемом Владимиром Жириновским (покойный экс-лидер традиционно вел на выборы однопартийцев в региональных и муниципальных кампаниях). Вторым в списке был на тот момент зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который в Госдуму тогда не прошел, а в 2022 г. был исключен из ЛДПР после конфликта с партийным руководством. Именно ему в соответствии с региональным законом «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» и должен достаться мандат в Рязанской гордуме, освободившийся после отставки Панкина, сообщил «Ведомостям» политюрист Олег Захаров.
«Вакантный мандат списочника по умолчанию передается кандидату из той территориальной группы, где был выбывший депутат, в данном случае – общей части списка», – пояснил он. У партии есть 14 дней на то, чтобы принять соответствующее решение, если она этого не сделает, то вакантный мандат Шерину передаст избирательная комиссия. При этом, по словам Захарова, в практике были казусы, когда партии, передавая вакантный мандат, в своем решении отклонялись от прописанных в законе правил, передавая мандат в другую территориальную группу. «Тогда решение остается за избиркомом: передать неправильно, но так, как решила партия, или игнорировать решение партии и передать мандат по закону. В последнем случае ситуация с большой вероятностью переходит в судебное русло», – отметил Захаров.
Мустафин не ответил на звонки «Ведомостей».
Шерин с 2000 по 2017 г. возглавлял рязанское отделение ЛДПР, дважды (в 2005 и 2010 гг.) избирался в областную думу. В 2014 г. он получил вакантный мандат депутата Госдумы, а в 2016 г. был избран в новый созыв по списку ЛДПР от Рязанской и Тамбовской областей. В 2021 г. Шерину не удалось переизбраться, но он получил вакантный мандат депутата Тамбовской гордумы. Через два месяца политик сложил полномочия. Шерина исключили из партии в июне 2022 г. за нарушение партийной дисциплины – политик безуспешно пытался выдвинуться на пост председателя ЛДПР, который после смерти Жириновского достался главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Попытки составить конкуренцию Слуцкому сопровождались нестандартными ходами.
Вскоре после объявления в России частичной мобилизации в сентябре 2022 г. выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова майор запаса Шерин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. 28 февраля местные СМИ опубликовали видеообращение экс-депутата Госдумы с передовой, в котором он поблагодарил рязанцев за гуманитарную помощь. Дозвониться Шерину в зону спецоперации не удалось.