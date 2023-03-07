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В Счетной палате считают необходимым изменить законодательство в сфере мобилизации

Об актуализации этой сферы ведомство говорит в своем отчете за 2022 год
Елена Мухаметшина
В Счетной палате констатировали, что правила военной службы и мобилизации менялись в 2022 г. довольно часто / Евгений Биятов / РИА Новости

Счетная палата (СП) подготовила детальную информацию к отчету в Госдуме – он состоится 16 марта. «Ведомости» ознакомились с документом, его достоверность подтвердил собеседник, близкий к контрольному ведомству.

В отчете говорится, что в 2022 г. СП провела экспертизу всего 1352 проектов законодательных и иных нормативных правовых актов (НПА), в том числе 29 проектов, содержащих сведения, составляющие гостайну. В частности, после начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов НПА, связанных с внесением изменений и уточнений в ряд федеральных законов и других актов. Они касались предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан, особенностей их пенсионного обеспечения, предоставления отсрочки по кредитным обязательствам лицам и др.

«Значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства в сфере мобилизации и мобилизационной готовности с учетом современных реалий (наличие кредитных обязательств у мобилизованных, необходимость сохранения за мобилизованными рабочих мест, поддержка семей мобилизованных граждан и проч.), а также необходимости совершенствования системы мобилизации экономики», – отмечается в отчете СП. Поправки, которые уже вносит Госдума, актуальны и нужны, любое законодательство должно совершенствоваться и отвечать современным реалиям, поэтому «мы эту работу вместе с Минобороны продолжим», сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных