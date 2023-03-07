В Счетной палате считают необходимым изменить законодательство в сфере мобилизации

В отчете говорится, что в 2022 г. СП провела экспертизу всего 1352 проектов законодательных и иных нормативных правовых актов (НПА), в том числе 29 проектов, содержащих сведения, составляющие гостайну. В частности, после начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов НПА, связанных с внесением изменений и уточнений в ряд федеральных законов и других актов. Они касались предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан, особенностей их пенсионного обеспечения, предоставления отсрочки по кредитным обязательствам лицам и др.