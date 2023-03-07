В Счетной палате считают необходимым изменить законодательство в сфере мобилизации

В Счетной палате считают необходимым изменить законодательство в сфере мобилизацииОб актуализации этой сферы ведомство говорит в своем отчете за 2022 год
Счетная палата (СП) подготовила детальную информацию к отчету в Госдуме – он состоится 16 марта. «Ведомости» ознакомились с документом, его достоверность подтвердил собеседник, близкий к контрольному ведомству.
В отчете говорится, что в 2022 г. СП провела экспертизу всего 1352 проектов законодательных и иных нормативных правовых актов (НПА), в том числе 29 проектов, содержащих сведения, составляющие гостайну. В частности, после начала спецоперации в СП поступило более 20 проектов НПА, связанных с внесением изменений и уточнений в ряд федеральных законов и других актов. Они касались предоставления отсрочки от мобилизации или исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан, особенностей их пенсионного обеспечения, предоставления отсрочки по кредитным обязательствам лицам и др.
«Значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА, свидетельствует о необходимости актуализации законодательства в сфере мобилизации и мобилизационной готовности с учетом современных реалий (наличие кредитных обязательств у мобилизованных, необходимость сохранения за мобилизованными рабочих мест, поддержка семей мобилизованных граждан и проч.), а также необходимости совершенствования системы мобилизации экономики», – отмечается в отчете СП. Поправки, которые уже вносит Госдума, актуальны и нужны, любое законодательство должно совершенствоваться и отвечать современным реалиям, поэтому «мы эту работу вместе с Минобороны продолжим», сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.