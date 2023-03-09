В Китае представили план реформы правительства

В 2021 г. Китай принял закон о защите персональных данных, когда КПК разрешила только государственным организациям обрабатывать персональные данные и, по сути, торговать ими, в том числе теми, которые собираются различными сервисами. Создание Бюро информационных ресурсов, по мнению Луконина, может быть связано с реализацией тех идей. Реформы в министерстве науки и технологий могут быть связаны с давлением США на технологический сектор КНР, в том числе в полупроводниковой отрасли. Эта реформа позволит властям Китая усилить контроль и ускорить достижение целей в этой сфере, заключает эксперт.