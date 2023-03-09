В Китае представили план реформы правительства

В Китае представили план реформы правительстваСоздаются новые органы финансового и информационного регулирования
Госсовет Китая (правительство) представил на открывшейся 5 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) план реформирования своего аппарата. Вопреки слухам о возможной трансформации силовых ведомств опубликованные агентством «Синьхуа» пункты плана говорят о другом направлении реформ. Новацией станет то, что в Китае появится новое надзорное финансовое ведомство, не включающее в себя надзор за рынком ценных бумаг, который остается в ведении соответствующей комиссии. Новая Национальная администрация финансового регулирования будет подчинена напрямую Госсовету, заменит собой Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности, а также заберет часть функций Народного банка Китая (НБК, центробанк Китая).
Так, НБК больше не будет осуществлять надзор за финансовыми холдингами и защитой прав потребителей финансовых услуг. Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, после проведения реформы НБК будет в большей степени концентрироваться на денежно-кредитной политике.
Целью нового органа будет надзор над всеми видами финансовой деятельности и разрешение давних проблем в финансовом секторе. Согласно плану ведомство «укрепит институциональный надзор, надзор за поведением участников рынка и надзор за функциями», при этом контроль будет «сквозным» и «непрерывным». Структуру ведомства планируют еще обсудить на сессии ВСНП 10 марта.
Одновременно Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР будет повышена в правительственной иерархии и будет подчиняться непосредственно Госсовету.
В Китае также будет создано Бюро информационных ресурсов, которое будет подчинено Национальному комитету по развитию и реформам Госсовета. Новое ведомство получит часть полномочий Центральной комиссии по делам киберпространства, которая ведет надзор в интернете. В функции нового органа будет входить содействие разработке межотраслевых информационных ресурсов и развитие умных городов.
Кроме того, новый орган займется реализацией национальной стратегии больших данных и содействием строительству цифровой инфраструктуры. Как пишет Bloomberg, создаваемый орган поможет Пекину ужесточить контроль над ценной информацией, собранной различными секторами экономики. Кроме того, КНР планирует реструктурировать министерство науки и технологий с целью добиться более рационального распределения ресурсов. По идее, это должно разрешить ключевые проблемы отрасли и помочь более быстрому достижению научно-технического суверенитета на фоне ограничений, которые вводят США. Упомянутое министерство перестанет отвечать за создание высокотехнологичных промышленных зон и обеспечение технического прогресса в сельских районах. Также будет создана новая Центральная комиссия по науке и технологиям, что позволит Коммунистической партии Китая (КПК) усилить контроль над отраслью.
Помимо перечисленных реформ, Национальная комиссия здравоохранения передаст ряд функций, связанных с разработкой политики по борьбе со старением населения, министерству гражданской администрации. Также центральный аппарат государственных ведомств сократят на 5%.
Китайцы создали в 2018 г. мегарегулятора, объединив тогда функции НБК, надзора за страховой деятельностью и рынком ценных бумаг, говорит эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Сейчас же частично происходит обратный процесс. Властям нужно стимулировать экономику, при этом не сильно раздувая уровень долговой нагрузки. На этом фоне местные власти реализуют много инфраструктурных проектов, и новое надзорное финансовое ведомство будет призвано не допускать финансовых пузырей и разнообразных махинаций, говорит Луконин.
Можно предположить, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР повысит статус, так как Пекин хочет усилить роль рынка ценных бумаг как источника капитала для новых компаний. По словам Луконина, сейчас биржи в Китае не функционируют так, как на Западе. Если КНР добьется этого, то тем самым снизится общий уровень госдолга и вместо кредитования в госбанках компании получат возможность самостоятельно искать на биржах дополнительное финансирование.
В 2021 г. Китай принял закон о защите персональных данных, когда КПК разрешила только государственным организациям обрабатывать персональные данные и, по сути, торговать ими, в том числе теми, которые собираются различными сервисами. Создание Бюро информационных ресурсов, по мнению Луконина, может быть связано с реализацией тех идей. Реформы в министерстве науки и технологий могут быть связаны с давлением США на технологический сектор КНР, в том числе в полупроводниковой отрасли. Эта реформа позволит властям Китая усилить контроль и ускорить достижение целей в этой сфере, заключает эксперт.