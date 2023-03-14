Даже после повышения призывного возраста можно будет добровольно пойти в армию в 18 лет

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесли в Госдуму 13 марта: его инициаторами выступил Картаполов, а также его заместители по комитету Андрей Красов и Юрий Швыткин. Законопроект предлагает поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. К примеру, в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – с 21 года до 30 лет. В пояснительной записке говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное и даже высшее образование.