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Даже после повышения призывного возраста можно будет добровольно пойти в армию в 18 лет

Необходимость инициативы депутаты объясняют тем, что перед призывом можно будет успеть окончить вуз
Анастасия Майер
У молодых людей будет время и выучиться, и послужить Родине / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В случае принятия закона о поэтапном повышении призывного возраста ничего в работе военных учебных центров не поменяется, рассказал «Ведомостям» председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Они как работали, так и будут работать. Мы специально прописали, что, несмотря на повышение призывного возраста, человек имеет возможность добровольно пойти на военную службу по призыву с 18 лет», – отметил он.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесли в Госдуму 13 марта: его инициаторами выступил Картаполов, а также его заместители по комитету Андрей Красов и Юрий Швыткин. Законопроект предлагает поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. К примеру, в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 г. – с 21 года до 30 лет. В пояснительной записке говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное и даже высшее образование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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