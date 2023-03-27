Эксперты оценили электоральные перспективы «партии семейных ценностей»

«Мы находимся в жестком временном графике до регистрации партии. Чтобы она успела попасть в избирательный цикл, осталось совсем мало времени. Все наши силы сейчас направлены на то, чтобы гораздо быстрее подать документы в Минюст на регистрацию. Потом у Минюста будет 30 дней на регистрацию, а уже в начале июня начнется избирательная кампания. Если мы успеем к этому времени зарегистрироваться, то сможем говорить о том, в каких регионах мы начнем избирательную кампанию», – заявил он.