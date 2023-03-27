Эксперты оценили электоральные перспективы «партии семейных ценностей»Все парламентские силы тоже предлагают их избирателям
Партия «За семью» в случае ее регистрации Минюстом намерена бороться за места в региональных парламентах уже этой осенью, сообщил «Ведомостям» председатель партии и основатель православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. По его словам, в учредительном съезде участвовали делегаты из 57 субъектов Федерации. Создание региональных отделений станет возможным только после регистрации партии. Уточнить, в каких из них партия намерена участвовать в сентябрьских выборах, Кормухин затруднился.
«Мы находимся в жестком временном графике до регистрации партии. Чтобы она успела попасть в избирательный цикл, осталось совсем мало времени. Все наши силы сейчас направлены на то, чтобы гораздо быстрее подать документы в Минюст на регистрацию. Потом у Минюста будет 30 дней на регистрацию, а уже в начале июня начнется избирательная кампания. Если мы успеем к этому времени зарегистрироваться, то сможем говорить о том, в каких регионах мы начнем избирательную кампанию», – заявил он.
Учредительный съезд партии традиционалистов «За семью» прошел 25 марта в Москве. Его участники приняли устав и программу, избрали политсовет. Помимо Кормухина в него вошли сооснователь движения «Сорок сороков», чемпион России по боксу Владимир Носов, генерал СВР, историк и публицист Леонид Решетников, координатор антиабортного проекта «Схватка» Артём Уколов, журналист Анна Шафран и др., сообщалось в Telegram-канале партии.
Доклады выступающих на съезде укладывались в формулу «За веру, единовластие, семью, Отечество», отметил в своем канале Решетников. Он считает, что это первая за 30 лет «перспективная попытка» структурировать и институализировать разрозненные консервативные силы страны. Среди основных задач, зафиксированных в программе партии, – защита российской семьи и традиционных духовно-нравственных ценностей, создание условий для многодетности.
Кормухин подчеркнул, что «За семью» нельзя считать моноконфессиональной или мононациональной партией, так как среди ее сторонников есть и жители республик, где преимущественно исповедуют ислам, но также разделяют традиционные духовно-нравственные ценности. «Некоторые наши недруги пытаются [их] от нас почему-то отстегнуть», – сказал он.
Все парламентские партии тоже «за семью» – вся работа Госдумы направлена на укрепление материнства, детства, многодетных семей, заявил «Ведомостям» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По его словам, новой партии еще только предстоит найти своего избирателя. А для участия в выборах – и достаточное финансирование. «Любая избирательная кампания, тем более для новой структуры, это всегда сложности. Если найдут свою нишу – то ради бога», – отметил он.
После начала спецоперации все фракции в Госдуме выступают «единым фронтом» по вопросам, связанным с темами защиты семьи, детства, материнства, согласилась замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). «Не знаю, нужно ли создавать специальную партию, но вообще я всегда за то, чтобы было больше структур, которые помогают детям», – сообщила она «Ведомостям».
Депутат Госдумы, руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко тоже оказался довольно благосклонен к новому проекту из-за его идеологической составляющей. Если эта партия создается не для выполнения политтехнологических «указок», то у нее есть перспективы как у политической силы, за которой [пойдет] большое количество людей, исповедующих семейные традиции, считает он.
«В любом случае мы всегда будем содействовать движению, которое выступает за традиционные исторические наши ценности, за традиционализм, за поддержку детей и семьи», – сказал Ющенко «Ведомостям». При этом у «За семью» должны быть первичные организации: структуры, которые создаются «сверху», не имеют будущего, отметил он. В качестве условий для существования партии депутат назвал развитую идеологию, хорошую «кадровую составляющую» и материальное обеспечение.
Вопрос финансирования может стать важным для новой партии. Как уточнила Шафран, сейчас у «За семью» нет ни административных, ни финансовых ресурсов, а средства на проведение учредительного съезда собирали «всем миром», «в шапку». Многие жертвовали по 50, по 100 руб., заявила она в своем Telegram-канале. Также Шафран утверждает, что российский бизнесмен, руководитель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев не имеет «никакого отношения» к партии, и новый проект «осознанно» не вступает в отношения с кем-либо, кто может повлиять на его политику. По данным «Коммерсанта», на организацию съезда было потрачено 3 млн руб.
Политолог Михаил Виноградов же считает, что новый бренд появляется при «какой-то очень мощной» поддержке, и это один из немногих способов привлечь к нему внимание. «Сейчас ситуация пониженного интереса к партиям и партийной активности в условиях, когда большинство [из них] чисто внешне слились в одном из ключевых вопросов. Время для выдвижения новых брендов непростое», – сообщил он «Ведомостям».
Тема семейных ценностей используется «плюс-минус» всеми партиями, и какой-то новизны не появляется, отметил эксперт. К тому же, популярность радикального традиционализма в России преувеличена, потому электоральный потенциал «За семью» нельзя считать достаточно перспективным, сказал Виноградов.
Шансы на регистрацию у партии есть, она хорошо соответствует нынешней повестке, но ее электоральные перспективы неочевидны, согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Я бы ожидал лишь точечных и санкционированных сверху случаев включения в местные кампании, в порядке эксперимента. Учитывая идеологию, партия конкурирует едва ли не со всеми думскими партиями, которым это не нужно», – заявил он «Ведомостям».
Появление этой партии – отзвук пандемии COVID-19, считает политолог Алексей Макаркин. Сначала верующие не смогли посещать храмы в период локдауна и ограничений, затем некоторые из них не приняли вакцинацию и QR-коды из-за религиозных убеждений, но при этом оставались в целом абсолютно лояльными власти. И создание «За семью» – попытка этих людей консолидировать, сказал Макаркин.
С началом специальной военной операции роль людей, готовых «идти за власть и в огонь, и в воду», увеличилась, полагает эксперт. И в условиях системного конфликта с Западом государству предложили партию православную, антизападную, патриотическую, поддерживающую традиционные ценности. «Пока это только заявка на участие. А дальше посмотрим, что будет с партией на этапе подготовки регистрации», – отметил он.
Сейчас в России зарегистрировано 29 политических партий. 27 из них, согласно данным Минюста, имеют право участвовать в выборах.