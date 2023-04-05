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«Дирекцию выставки достижений XXI века» возглавила бывший вице-губернатор Подмосковья

Под руководством Натальи Виртуозовой новая организация займется подготовкой к форуму «Россия»
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Наталья Виртуозова занималась внутренней политикой в Подмосковье, а теперь будет участвовать в организации выставки «Россия» в Москве / Максим Стулов / Ведомости

Бывший вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова возглавила новую автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция выставки достижений XXI века», выяснили «Ведомости». Именно эта организация будет заниматься сопровождением форума «Россия», который будет проходить в 2023–2024 гг. на территории ВДНХ, сказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента.

АНО зарегистрирована 9 марта 2023 г. Новая структура, согласно данным ЕГРЮЛ, будет заниматься организацией конференций и выставок, издательской деятельностью, созданием и использованием баз данных, исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, предоставлением «прочих социальных услуг», а также зрелищно-развлекательной деятельностью.

Политическая биография Виртуозовой тесно связана с нынешним губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она с 2005 по 2012 г. работала во фракции «Единая Россия» – тогда ею руководил Воробьев. После его прихода на пост губернатора Московской области пришла в правительство региона, где заняла пост зампреда. В июле 2015 г. она заняла должность вице-губернатора Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных