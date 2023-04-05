«Дирекцию выставки достижений XXI века» возглавила бывший вице-губернатор Подмосковья

«Дирекцию выставки достижений XXI века» возглавила бывший вице-губернатор ПодмосковьяПод руководством Натальи Виртуозовой новая организация займется подготовкой к форуму «Россия»
Бывший вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова возглавила новую автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция выставки достижений XXI века», выяснили «Ведомости». Именно эта организация будет заниматься сопровождением форума «Россия», который будет проходить в 2023–2024 гг. на территории ВДНХ, сказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента.
АНО зарегистрирована 9 марта 2023 г. Новая структура, согласно данным ЕГРЮЛ, будет заниматься организацией конференций и выставок, издательской деятельностью, созданием и использованием баз данных, исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, предоставлением «прочих социальных услуг», а также зрелищно-развлекательной деятельностью.
Политическая биография Виртуозовой тесно связана с нынешним губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она с 2005 по 2012 г. работала во фракции «Единая Россия» – тогда ею руководил Воробьев. После его прихода на пост губернатора Московской области пришла в правительство региона, где заняла пост зампреда. В июле 2015 г. она заняла должность вице-губернатора Московской области.