«Дирекцию выставки достижений XXI века» возглавила бывший вице-губернатор Подмосковья

Политическая биография Виртуозовой тесно связана с нынешним губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Она с 2005 по 2012 г. работала во фракции «Единая Россия» – тогда ею руководил Воробьев. После его прихода на пост губернатора Московской области пришла в правительство региона, где заняла пост зампреда. В июле 2015 г. она заняла должность вице-губернатора Московской области.