Единороссы откроют штабы общественной поддержки в 25 регионах до конца года

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что штабы общественной поддержки создаются не только для решения тактических задач привлечения избирателей на выборы 2023 г. Вероятней всего, это может стать инструментом работы с людьми и сообществами, которые обычно дистанцируются от власти. Политическая инфраструктура «Единой России», включая штабы ее общественной поддержки, будет основным организационным инструментом и на выборах президента России в 2024 г., считает политолог Евгений Минченко, хотя над общей задачей будут работать и другие структуры.