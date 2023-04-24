Единороссы откроют штабы общественной поддержки в 25 регионах до конца года

Единороссы откроют штабы общественной поддержки в 25 регионах до конца годаОни будут работать параллельно с отделениями и приемными партии и пригодятся к федеральным выборам
Новые штабы общественной поддержки «Единой России» в 2023 г. появятся в 25 регионах (работают уже в 28), сообщил «Ведомостям» представитель партии. Среди регионов, где появятся такие штабы, есть ЛНР: там 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний. Это скорее правило, чем исключение. Только в семи из 25 субъектов Федерации, где «Единая Россия» открывает такие штабы, не будет избирательной кампании регионального уровня (см. врез).
На базе штабов, как писали «Ведомости» 10 апреля, партия намерена реализовывать новые проекты и вовлекать в них граждан. Это, по сути, неформальные приемные, стиль оформления которых отличается от партийных офисов, пояснял руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Собеседник в «Единой России» поясняет, что одной из задач сетки штабов будет расширение базовой аудитории «Единой России» и работа с такими местными сообществами, которые традиционно неохотно работают с властью: этим и объясняется попытка создать штабы, которые будут работать параллельно с отделениями «Единой России» и традиционными приемными.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор от ЛНР Дарья Лантратова приводит пример: штаб общественной поддержки «Единой России», который она открывала в Рязанской области 22 апреля, выглядит совсем нетипично для партийного офиса. Хотя единороссы и не отказываются от символики, она модернизирована – в случае с Рязанью медведь стилизован под десантника. «В каждом регионе будет свой индивидуальный подход к работе таких штабов, – поясняет Лантратова. – Главное, мы уменьшаем дистанцию в общении с людьми». «Традиционные бюрократические форматы общения дополняем новыми и актуальными», – добавляет она.
Где откроют штабы (и будут ли там выборы)
1. Белгородская область
2. Владимирская область (заксобрание)
3. Ивановская область (заксобрание и губернатор)
4. Воронежская область (губернатор)
5. Рязанская область
6. Ярославская область (заксобрание)
7. Архангельская область (заксобрание)
8. Калмыкия (заксобрание)14. Тюменская область (губернатор)
9. Астраханская область
10. Волгоградская область
11. Нижегородская область (губернатор)
12. Ульяновская область (заксобрание)
13. Свердловская область
14. Тюменская область (губернатор)
15. Ханты-Мансийский АО
16. Хакасия (заксобрание и губернатор)
17. Красноярский край (губернатор)
18. Иркутская область (заксобрание)
19. Кемеровская область (заксобрание и губернатор)
20. Новосибирская область (губернатор)
21. Якутия (заксобрание)
22. Забайкальский край (Забайкалье)
23. Хабаровский край
24. Башкирия (заксобрание)
25. ЛНР (заксобрание)
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что штабы общественной поддержки создаются не только для решения тактических задач привлечения избирателей на выборы 2023 г. Вероятней всего, это может стать инструментом работы с людьми и сообществами, которые обычно дистанцируются от власти. Политическая инфраструктура «Единой России», включая штабы ее общественной поддержки, будет основным организационным инструментом и на выборах президента России в 2024 г., считает политолог Евгений Минченко, хотя над общей задачей будут работать и другие структуры.
Региональные штабы основного кандидата вряд ли будут связаны непосредственно с «Единой Россией», поскольку президенту важно продемонстрировать широкую общественную поддержку, говорит политолог Ростислав Туровский. Но партия может постараться заложить основу для создания такой сети, считает он: «Созданные по инициативе единороссов штабы потом будут развернуты в штабы по поддержке кандидата». И на данном этапе сотрудничество с общественниками в рамках партийной кампании становится особенно полезным.