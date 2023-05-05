Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОС

Поездка Лаврова в Гоа – это знаковое событие, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Сейчас ШОС, несмотря на стагнацию в прошлом, превращается в опорную организацию Евразии. Ее явным лидером является Китай, однако это не сильно мешает ШОС, которая занимается безопасностью в широком понимании этого слова, – говорит эксперт. – Организация выстраивает взаимодействие между регионами, занимается логистическими, экономическими и инфраструктурными проектами. Живость организации показал прошлогодний саммит ШОС в Самарканде, и, хотя ничего революционного от нее ждать не приходится, ее поступательное развитие очевидно». Дальнейшее расширение, отмечает Лукьянов, может вызвать некоторые проблемы, но они никак не помешают прогрессу.