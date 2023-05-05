Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОС

Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОСОдним из препятствий на пути развития организации остаются сложные отношения Индии и Пакистана
Сергей Лавров прибыл 4 мая в Гоа на саммит министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который продлится до 5 мая. Встреча глав МИД стала подготовительной перед саммитом руководителей стран ШОС: он запланирован на 3–4 июля в Нью-Дели. На переговорах министры намерены уделить особое внимание вопросам расширения организации.
Предполагается, что дипломаты утвердят проект решения совета глав государств – членов ШОС о предоставлении статуса государства-члена Ирану, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. В ШОС сейчас состоит девять стран. Также ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ (таких стран также девять). Это «откроет новые возможности для подключения указанных стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям», отметили в МИД России.
На полях саммита уже состоялась встреча Лаврова с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Как говорится в сообщении МИДа, на встрече за закрытыми дверями «состоялся доверительный обмен мнениями по основным вопросам двусторонних отношений, включая график предстоящих контактов, а также актуальным темам глобальной и региональной повестки дня». Министры дали высокую оценку динамике сотрудничества на ключевых направлениях особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, а также условились координировать свои действия на международных площадках вроде ООН, БРИКС и G20.
Вопрос о валюте
Россия и Индия приостановили переговоры о переводе двусторонней торговли в рупии, поскольку Москве невыгодно накопление индийской валюты, сообщило в день начала саммита агентство Reuters со ссылкой на правительственных чиновников в Нью-Дели. В пресс-службе Минфина России «Ведомостям» сообщили, что «между Россией и Индией сложилось продуктивное взаимодействие» в части расчетов.
Поездка Лаврова в Гоа – это знаковое событие, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Сейчас ШОС, несмотря на стагнацию в прошлом, превращается в опорную организацию Евразии. Ее явным лидером является Китай, однако это не сильно мешает ШОС, которая занимается безопасностью в широком понимании этого слова, – говорит эксперт. – Организация выстраивает взаимодействие между регионами, занимается логистическими, экономическими и инфраструктурными проектами. Живость организации показал прошлогодний саммит ШОС в Самарканде, и, хотя ничего революционного от нее ждать не приходится, ее поступательное развитие очевидно». Дальнейшее расширение, отмечает Лукьянов, может вызвать некоторые проблемы, но они никак не помешают прогрессу.
Для интенсивного, а не экстенсивного развития ШОС организации необходимо пережить вхождение в ее состав Индии и Пакистана, считает руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. На саммите министры противостоящих государств встретятся впервые с 2016 г., и организации все еще нужно «преодолеть ступор» в вопросах борьбы с терроризмом, который возникает из-за непростых отношений Индии и Пакистана. О серьезном прогрессе можно будет говорить только после налаживания отношений между Нью-Дели и Исламабадом, отмечает он.