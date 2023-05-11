Столкновения на границе Армении и Азербайджана в Госдуме считают неизбежными без мирного договора

Пока Пашинян и Алиев не готовы к подписанию мирного договора, а такого рода обострения непроизвольно дают отсрочку, считает военный эксперт и редактора портала Military Russia Дмитрий Корнев. При этом у Азербайджана «однозначно более сильная позиция» в конфликте. «У него есть очень мощная и безапелляционная поддержка Турции, у которой самая мощная армия в Европе. Если Азербайджан получит Лачинский переход [соединяющий Армению с Нагорным Карабахом], у него будет сухопутная связь с Турцией», – сказал он «Ведомостям».