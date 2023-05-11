Столкновения на границе Армении и Азербайджана в Госдуме считают неизбежными без мирного договора

Столкновения на границе Армении и Азербайджана в Госдуме считают неизбежными без мирного договораБаку пытается обнулить достигнутый в ходе переговоров прогресс, считают в Ереване
Действия Баку провокационны, они направлены на обнуление прогресса, достигнутого в ходе переговоров с Ереваном ранее. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства после обострения на границе государств утром 11 мая.
«Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении, то почему обстреливает суверенную территорию нашей страны, тем более, если по сочинским трехсторонним договоренностям, стороны должны воздержаться от применения силы или угрозы применения силы», – сказал Пашинян. По его словам, Баку «грубо нарушил» трехсторонние публичные договоренности [Армении, Азербайджана и России].
Около 6 утра 11 мая минобороны страны сообщило об обстрелах со стороны Азербайджана армянских позиций у села Сотк Гегаркуникской области из артиллерийского оружия и минометов. «Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего», – сказано в заявлении минобороны Армении. В результате пострадали четверо военных, угрозы их жизни нет. В Баку сообщили, что в результате перестрелки ранен один азербайджанский военный.
Трехсторонняя встреча главы России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Пашиняна и Ильхама Алиева по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Сочи состоялась в октябре 2022 г. Обе стороны конфликта пообещали тогда решать все вопросы мирным путем и подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку. 1-4 мая переговоры глав МИД республик прошли в Вашингтоне. На 14 мая запланирована встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе, а затем, 1 июня, в Кишиневе – на полях саммита Европейского политического сообщества.
«Действия азербайджанской стороны провокационны и, среди прочего, направлены на обнуление того прогресса, который был зафиксирован в ходе переговоров в Вашингтоне 1-4 мая. Сегодняшняя провокация также направлена на срыв встречи в Брюсселе в трехстороннем формате в воскресенье и в пятистороннем формате 1 июня в Кишиневе», – заявил Пашинян.
По словам премьера, он не изменил решения поехать в Брюссель, но считает, что вероятность подписания двустороннего договора о мире «очень мала», и его текст – лишь предварительный.
Столкновения на границе двух государств будут происходить до тех пор, пока не будет подписан мирный договор, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Не очень верю, что сейчас сторонам [Азербайджану и Армении] удастся подписать [в Брюсселе] мирный договор», – cказал он «Ведомостям».
Депутат полагает, что урегулирование конфликта возможно лишь при участии России. Он напомнил, что в 2020 г. боевые действия в зоне конфликта были прекращены после подписания трехстороннего соглашения президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.
Пока Пашинян и Алиев не готовы к подписанию мирного договора, а такого рода обострения непроизвольно дают отсрочку, считает военный эксперт и редактора портала Military Russia Дмитрий Корнев. При этом у Азербайджана «однозначно более сильная позиция» в конфликте. «У него есть очень мощная и безапелляционная поддержка Турции, у которой самая мощная армия в Европе. Если Азербайджан получит Лачинский переход [соединяющий Армению с Нагорным Карабахом], у него будет сухопутная связь с Турцией», – сказал он «Ведомостям».
Встреча армянского и азербайджанского лидеров в Брюсселе и так не предвещала никакого прорыва в переговорном процессе, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Политически для Пашиняна крайне невыгодно подписывать какие-либо документы, признающие территориальную целостность Азербайджана, его власть в Нагорном Карабахе. Ему не хочется войти в историю Армении политическим лидером, который это зафиксировал», – сказал он «Ведомостям».
Еще одна цель Армении – дождаться результатов президентских выборов в Турции в надежде на проигрыш действующего лидера Реджепа Эрдогана, считает эксперт. Пашинян рассчитывает, что если президент проиграет, то у Азербайджана будет не такая уверенная поддержка со стороны Анкары, и Армении удастся за счет выстраивания диалога с Турцией добиться для себя более выгодных переговорных условий, отметил Притчин.
Уступка Карабаха спровоцирует выступления оппозиция в Армении, которые могут привести к свержению премьер-министра, говорит Корнев. По его словам, России не выгодно, чтобы мирное соглашение было подписано в Брюсселе. «Москве не нужно, чтобы мирное соглашение было подписано где-либо, кроме Москвы. А нужно, чтобы именно она организовала заключение мирного соглашения между двумя будущими союзными республиками», – подчеркнул эксперт.