Президенты России и Ирана приветствовали соглашение о строительстве железной дороги

Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отмечает, что с учетом необходимости проведения геодезических работ и обновления документации, строительство железной дороги займет около 4-5 лет. Эксперт уточнил, что на участке «Решт–Астара» достаточно сложный рельеф, и проблемы с геодезией смогут затянуть ввод путей в эксплуатацию до семи лет. По словам Иванкина, этой железной дороги сейчас действительно «не хватает». Но, по оценкам эксперта, глобального всплеска объемов перевозок после дороги сдачи «Решт–Астары» по коридору «Север-Юг» не будет, но прирост составит 12-16%.