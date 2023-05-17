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Президенты России и Ирана приветствовали соглашение о строительстве железной дороги

Магистраль Решт - Астара может быть построена в течение 4-5 лет
Арина Литова Алексей Никольский
kremlin.ru

В Тегеране в ходе визита вице-премьера России Александра Новака 17 мая было подписано межправительственное соглашение «О сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара» на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг». Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси приняли участие в подписании этого документа по видеоконференцсвязи.

Российский президент в своём выступлении отметил, что идея, которая «имеет уже 20-летние корни», наконец «начала воплощаться в жизнь. Его иранский коллега заявил, что «из-за определенных и объективных причин несколько раз была приостановлена реализация данных договоренностей. Но, слава богу, благодаря железной воле лидеров двух стран, нам удалось, прежде всего, достичь конкретных договоренностей по этому проекту, а затем прийти к определенному соглашению».

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Работы над проектом активизировались в 2022 г., когда в условиях западных санкций возрос транзит товаров в Россию через Иран, и действующие транспортные пути оказались перегружены. Кроме российско-иранского соглашения предстоит подписать трехсторонний российско-иранско-азербайджанский договор о строительстве железнодорожного пути межу станциями Астара (Иран) и Астара (Азербайджан).

Как ранее писали «Ведомости», сейчас грузы между Рештом и Астарой перевозятся автотранспортом, что сдерживает развитие всего коридора из-за необходимости двойного перегруза товара с одного вида транспорта на другой. Азербайджан еще в 2017 г. выделил Ирану льготный кредит в размере $500 млн на строительство недостающей части отрезка. В целом строительство этой линии оценивалось в $2 млрд.

Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие коридора до 2030 г. В частности, предполагается участие РЖД в строительстве линии от Астары до Решта (164 км) и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун (495 км) в Иране.

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Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отмечает, что с учетом необходимости проведения геодезических работ и обновления документации, строительство железной дороги займет около 4-5 лет. Эксперт уточнил, что на участке «Решт–Астара» достаточно сложный рельеф, и проблемы с геодезией смогут затянуть ввод путей в эксплуатацию до семи лет. По словам Иванкина, этой железной дороги сейчас действительно «не хватает». Но, по оценкам эксперта, глобального всплеска объемов перевозок после дороги сдачи «Решт–Астары» по коридору «Север-Юг» не будет, но прирост составит 12-16%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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