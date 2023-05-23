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Депутаты Госдумы хотят запретить проезд польских фур по России

Это затруднит доставку части грузов из Европы
Денис Ильюшенков Елена Мухаметшина
Matthias Schrader / AP

Депутаты Госдумы единогласно выступили за запрет проезда польских фур по территории России. Об этом 23 мая сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Парламентарии также хотят запретить перевозчикам из Польши заправляться на российских бензоколонках по местным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза (ЕС). 

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 000 водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 000 польских транспортных компаний обанкротятся», – написал Володин. 

Решение Госдумы оформлено в виде обращения к правительству о принятии мер к польским автоперевозчикам «в связи с антироссийской политикой властей республики». Соответствующий документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности Государственной думы 22 мая. 

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По сути, депутаты предложили ужесточить ограничения на передвижение европейских большегрузов по России, которые были введены в конце сентября прошлого года в качестве ответной меры на запрет для российских и белорусских перевозчиков ездить по территории ЕС. С момента введения ограничений фуры стали ездить с перецепкой на погранпунктах либо с перегрузкой товара на таможенных терминалах.

Но вместе с ограничениями с российской стороны были утверждены и условия, при которых запрет на проезд иностранных большегрузов не действует. В частности – перевозка с территории иностранных государств в Калининградскую область и обратно, а также провоз широкой номенклатуры грузов. Среди таких грузов большая часть продуктов питания, живые животные, фармацевтическая продукция, алкоголь, стекло и керамика, электрические машины и оборудование, реакторы, различные инструменты и аппаратура. 

В случае введения полного запрета для польских перевозчиков часть грузов, попадающих под исключения, провести будет невозможно, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Она подчеркивает, что среди таких грузов есть позиции, которые либо требуют жесткого температурного режима, либо являются сложными и хрупкими приборами, и их перегрузка с одного грузовика на другой невозможна. Более того, пищевая продукция потребует переоформления ветеринарно-сопроводительных документов на складах временного хранения, а такой механизм не предусмотрен действующей нормативно-правовой базой, поясняет Федоткина. 

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По думскому регламенту нижняя палата парламента вправе принимать большинством голосов заявления, обращения, которые оформляются как постановления. Сначала текст вносится в совет палаты, а затем принимается на пленарном заседании. В ближайшее время кабмин его должен рассмотреть и правительство должно подписать соответствующее постановление, говорит источник «Ведомостей» в Госдуме. По его словам, правительство поддержит предложение Думы.

При этом обращения Госдумы не являются обязательными для исполнения и носят рекомендательный характер. Например, уже на протяжении 30 лет Госдума ежегодно принимает обращение к ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики Кубы со стороны США. Но есть и тексты обращений, которые поддерживаются исполнительной властью или президентом. Например, 15 февраля 2022 г. Госдума приняла обращение к президенту, внесенное депутатами КПРФ, о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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