Депутаты Госдумы хотят запретить проезд польских фур по России

В случае введения полного запрета для польских перевозчиков часть грузов, попадающих под исключения, провести будет невозможно, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Она подчеркивает, что среди таких грузов есть позиции, которые либо требуют жесткого температурного режима, либо являются сложными и хрупкими приборами, и их перегрузка с одного грузовика на другой невозможна. Более того, пищевая продукция потребует переоформления ветеринарно-сопроводительных документов на складах временного хранения, а такой механизм не предусмотрен действующей нормативно-правовой базой, поясняет Федоткина.