Вслед за Зеленским в Саудовской Аравии приняли министра внутренних дел России

Вслед за Зеленским в Саудовской Аравии приняли министра внутренних дел РоссииМногочисленные западные санкции против Владимира Колокольцева не помешали теплому приему
Саудовскую Аравию посетил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Ведущая страна арабского мира игнорирует американские санкции против него и готова развивать отношения с РоссиейМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев 23 мая провел официальные переговоры с руководителем саудовского МВД Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом в Эр-Рияде. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества государственных ведомств в правоохранительной сфере, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Колокольцев поблагодарил своего собеседника за прием в саудовской столице, несмотря на антироссийскую кампанию, развязанную Западом. Кроме того, он выразил признательность королевству за то, что оно не присоединяется к антироссийским санкциям. На встрече российский министр акцентировал внимание на продолжении согласованных усилий по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком – «одной из главных угроз стабильности существующего миропорядка». Он также обозначил прямую взаимозависимость между распространением радикальной идеологии и наркопреступности, поскольку значительная часть доходов от продажи наркотиков идет на финансирование глобального терроризма.
Колокольцев напомнил своему коллеге о попытках некоторых западных государств ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или приостановить членство Москвы в этой организации. «Подобные действия подчеркивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство», – говорится в сообщении российского ведомства.
Колокольцев находится под санкциями с 2018 г. под предлогом действий России в Сирии и на Украине. Ограничительные меры против него ввели правительства США, Австралии, Канады, государств Европейского союза, Японии, Новой Зеландии и Великобритании. Кроме того, Вашингтон в прошлом году отказал российскому министру во въездной визе для участия в саммите руководителей правоохранительных органов в ООН, который проходил с 30 августа по 1 сентября 2022 г. в Нью-Йорке.
Визит российского министра в Саудовскую Аравию состоялся всего через четыре дня после выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств в саудовском прибрежном городе Джидда, где было восстановлено членство в организации Сирии – союзника России на Ближнем Востоке. Перед форумом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поприветствовал украинского лидера и выразил поддержку всему, что «поможет решить кризис между Россией и Украиной». Он также добавил, что королевство, которое в прошлом году выступило посредником в переговорах об обмене пленными, «готово приложить усилия для дальнейшего посредничества».
Зеленский на саммите раскритиковал Иран за поставку ударных беспилотников России, а также обвинил присутствовавших в зале в том, что «они закрывают глаза на противозаконные действия со стороны Москвы» по отношению к Украине. В тот же день министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд объяснил приглашение Зеленского тем, что «арабские страны придерживаются позитивного нейтралитета» в украинском кризисе, добавив, что «единственный способ решения конфликта – диалог».
$2,25 млрд
составил товарооборот России и Саудовской Аравии в 2021 г., что на 34% больше, чем годом ранее. Из них большая часть приходится на экспорт из России ($1,92 млрд), половину из которого составляет минеральное сырье ($0,9 млрд).
Визит российского министра Колокольцева в Саудовскую Аравию – знаковое событие не только во внешней политике арабского королевства, но и для России, отметил эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Сам факт двусторонних контактов если не вызов США, то демонстрация саудитами независимости своей внешнеполитической линии, несмотря на давление со стороны западных держав», – считает эксперт. Кроме того, продолжает Долгов, это показатель роста влияния Саудовской Аравии и в целом арабо-мусульманского мира в глобальной политике на фоне консолидации ближневосточного региона после восстановления отношений королевства с Ираном и Сирией. Играет свою роль и некоторое ухудшение отношений Эр-Рияда с Вашингтоном, отмечает эксперт. «Конечно, нельзя говорить о глобальном развороте саудовской внешней политики: контакты с США сохраняются, а королевство зависит от американцев в оборонной сфере. В американо-саудовских отношениях сказывается фактор неприязненных личных взаимоотношений наследного принца Салмана с американскими руководителями, – полагает Долгов. – В первую очередь из-за того, что американцы обвиняют принца в причастности к убийству в 2018 г. оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции».
Эр-Рияд стремится использовать Москву в качестве балансира в отношениях с Вашингтоном, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. «Россия – постоянный член Совбеза ООН, выстраивая отношения с ней, саудиты таким образом пытаются использовать этот рычаг в международной организации в свою пользу, чтобы блокировать наиболее чувствительные для себя вопросы. Эти контакты выгодны и нам: Саудовская Аравия – самое влиятельное государство в арабском мире, через нее Россия также могла бы продвигать свою повестку не только в королевстве, но и во всем регионе», – заключает эксперт.