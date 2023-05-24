Вслед за Зеленским в Саудовской Аравии приняли министра внутренних дел России

Визит российского министра Колокольцева в Саудовскую Аравию – знаковое событие не только во внешней политике арабского королевства, но и для России, отметил эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Сам факт двусторонних контактов если не вызов США, то демонстрация саудитами независимости своей внешнеполитической линии, несмотря на давление со стороны западных держав», – считает эксперт. Кроме того, продолжает Долгов, это показатель роста влияния Саудовской Аравии и в целом арабо-мусульманского мира в глобальной политике на фоне консолидации ближневосточного региона после восстановления отношений королевства с Ираном и Сирией. Играет свою роль и некоторое ухудшение отношений Эр-Рияда с Вашингтоном, отмечает эксперт. «Конечно, нельзя говорить о глобальном развороте саудовской внешней политики: контакты с США сохраняются, а королевство зависит от американцев в оборонной сфере. В американо-саудовских отношениях сказывается фактор неприязненных личных взаимоотношений наследного принца Салмана с американскими руководителями, – полагает Долгов. – В первую очередь из-за того, что американцы обвиняют принца в причастности к убийству в 2018 г. оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции».