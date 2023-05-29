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Политика

Вучич созывает представителей «Квинты» из-за ситуации в Косово

Приштина добивается эскалации конфликта Белграда и НАТО, считает президент Сербии
Евгения Дубровина
LAURA HASANI / REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич созывает на 30 мая встречу с представителями «Квинты» – США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии – из-за обострения в Косово. Об этом он сообщил во время обращения к населению страны, пишут «РИА Новости». В ходе обострения конфликта в северном муниципалитете Звечане в самопровозглашенной республике были ранены 52 серба и 41 миротворец KFOR. К границам стянуты полицейские силы Косово и сербская армия.

Глава Сербии сообщил, что встреча запланирована на 8:00, из-за чего, вероятно, не состоится его поездка в Братиславу. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» Приштину.  

Вучич заявил, что сегодняшние события являются результатом политического желания премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти привести к конфликту между сербами и НАТО. «Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», – заявил Вучич (цитата по РИА Новости).  

По мнению Вучича, члены международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове (KFOR) должны были защищать сербов, а не «незаконно избранных мэров». Сербы в Северном Косово и Метохии собрались перед муниципальными зданиями, чтобы выразить свое недовольство прошедшими выборами, где при низкой явке были избраны албанцы. «Не предотвратили незаконный и насильственный захват муниципалитетов, и насилие», – сказал Вучич (цитата по Danas).

По словам президента Сербии, 52 серба получили ранения, трое из них – серьезные. Также ранены 41 миротворец KFOR – он подчеркнул, что из них большинство составляли военнослужащие венгерского и итальянского контингентов.

После обращения к населению Сербии президент был намерен отправиться на административную линию с Косово и Метохией к военнослужащим сербской армии и провести там ночь, чтобы следить за ситуацией.

Новые столкновения произошли сегодня в городе Звечане на севере края между протестующими сербами и KFOR, сообщает сербская газета «Вечерне новости». В результате пострадали более полусотни человек – такие данные приводит сербский портал Danas.

Утром косовская полиция применила слезоточивый газ к работникам муниципалитета Звечан, которые несколько раз пытались проникнуть в здание. По словам Вучича, до инцидента представитель политической группы сербской общины в Косово «Сербский список» Игорь Симич несколько раз предупреждал солдат НАТО, что албанцы пронесли в близлежащие здания много оружия, и, по его словам, там находились снайперы. При этом сербы оказывали только ненасильственное сопротивление и предлагали членам KFOR шоколад и кофе.

В свою очередь, Курти сегодня написал в своем Twitter-аккаунте о разговоре с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани, в ходе которого согласился с тем, что необходимо выполнить основное соглашение и успокоить ситуацию на севере Косово.

На происходящие в Сербии и Косово события отзываются самые известные сербы. Сегодня в Париже после матча турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» Новак Джокович написал на экране корта: «Косово – сердце Сербии. Стоп насилию!»

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Очередное обострение конфликта у границ Косово произошло 26 мая. В муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, население которых представляет сербское большинство, начались протесты по поводу результатов прошедших выборов, на которых победили албанцы. Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. Для разгона сербов, собравшихся у здания администрации общины, силы KFOR использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщал «Интерфакс»

В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и отправилась к административной границе с Косово. Приказ об этом отдал Вучич на фоне действий косовских силовиков в населенных сербами районах Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил об угрозе «полного краха диалога» между Белградом и Приштиной.

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В МИД России осудили действия властей Косово в связи с «новыми антисербскими провокациями». 29 мая глава МИДа Сергей Лавров заявил, что «зреет большой взрыв в центре Европы». «В том самом месте, где в 1999 г. НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», – приводят слова Лаврова «Известия».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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