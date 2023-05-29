Вучич созывает представителей «Квинты» из-за ситуации в Косово

Утром косовская полиция применила слезоточивый газ к работникам муниципалитета Звечан, которые несколько раз пытались проникнуть в здание. По словам Вучича, до инцидента представитель политической группы сербской общины в Косово «Сербский список» Игорь Симич несколько раз предупреждал солдат НАТО, что албанцы пронесли в близлежащие здания много оружия, и, по его словам, там находились снайперы. При этом сербы оказывали только ненасильственное сопротивление и предлагали членам KFOR шоколад и кофе.