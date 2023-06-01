В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровья

В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровьяВместо неоднократно посещавшего зону боевых действий Дмитрия Хубезова его возглавит Бадма Башанкаев
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов принял решение покинуть этот пост, но мандат депутата у него останется. Вместо него комитет возглавит его зам Бадма Башанкаев. Об этом сам Хубезов сказал 31 мая на заседании генсовета «Единой России». Партия его решение поддержала.
После начала мобилизации Хубезов вызвался пойти добровольцем на спецоперацию, он работал в военном госпитале под Лисичанском. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз [из зоны боевых действий], я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом», – заявил Хубезов. Башанкаев поблагодарил Хубезова: «Мы с Дмитрием Анатольевичем оба врачи-онкоколопроктологи. Я учился у него в операционной. Он научил меня политике. Он наставник и патриот».