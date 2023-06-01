В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровья

После начала мобилизации Хубезов вызвался пойти добровольцем на спецоперацию, он работал в военном госпитале под Лисичанском. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз [из зоны боевых действий], я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом», – заявил Хубезов. Башанкаев поблагодарил Хубезова: «Мы с Дмитрием Анатольевичем оба врачи-онкоколопроктологи. Я учился у него в операционной. Он научил меня политике. Он наставник и патриот».