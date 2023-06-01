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В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровья

Вместо неоднократно посещавшего зону боевых действий Дмитрия Хубезова его возглавит Бадма Башанкаев
Елена Мухаметшина
Дмитрий Хубезов (за рулем) решил избавиться от думского поста, чтобы иметь
возможность чаще бывать в Донбассе / KhubezovDmitrii / Telegram

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов принял решение покинуть этот пост, но мандат депутата у него останется. Вместо него комитет возглавит его зам Бадма Башанкаев. Об этом сам Хубезов сказал 31 мая на заседании генсовета «Единой России». Партия его решение поддержала.

После начала мобилизации Хубезов вызвался пойти добровольцем на спецоперацию, он работал в военном госпитале под Лисичанском. «Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны на поле боя. Когда я уезжал в первый раз [из зоны боевых действий], я обещал, что приеду, когда меня позовут на поле боя. В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом», – заявил Хубезов. Башанкаев поблагодарил Хубезова: «Мы с Дмитрием Анатольевичем оба врачи-онкоколопроктологи. Я учился у него в операционной. Он научил меня политике. Он наставник и патриот».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных