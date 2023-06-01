Правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащихОднако высказало депутатам ряд замечаний
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу парламентариев о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими (и добровольцами), пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 29 мая.
Законопроект был внесен в начале апреля группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации (СФ), секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. «Еще осенью мы приняли изменения в Трудовой кодекс (ТК), которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях. Но действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся на военную спецоперацию добровольно. Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», – пояснял Турчак при внесении.
Законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов госслужащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после ее завершения. При этом указанное изменение не коснется контрактов, которые заключили на срок до одного года. Действие указанных положений предлагается распространять на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 г.).
Правительство в своем отзыве (с ним ознакомились «Ведомости») поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом некоторых замечаний. В частности, в документе указывается, что следует обосновать в пояснительной записке к законопроекту, почему не приостанавливается течение срока действия срочного контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего государственного служащего.
Необходимо также, по мнению правительства, проработать вопрос об установлении возможности возобновления срока действия срочного контракта для такой категории госслужащих, как помощники и советники, на период, равный остатку срока действия контракта, «поскольку его срок обусловлен сроком замещения должности его руководителем».
У помощников и советников срок контракта привязан к сроку работы начальника и если тот уже уйдет к моменту возвращения подчиненного, то контракт вернувшегося со спецоперации помощника будет продлен на срок его отсутствия, пояснил «Ведомостям» глава думского комитета по региональной политике (ответственный по этому проекту комитет) Алексей Диденко. Он добавил, что комитет «будет работать с этой коллизией» при подготовке проекта ко второму чтению.
Кроме того, распространение действия закона на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., не учитывает случаи необходимости восстановления срока действия контрактов, которые были расторгнуты в связи с истечением срока их действия до вступления в силу этого закона, отмечается в отзыве кабинета министров. Поскольку нормы закона вводятся после того, как с частью госслужащих по действующим правилам уже были расторгнуты контракты, то их необходимо восстановить, согласен политолог Павел Склянчук.